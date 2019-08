Emma Coronel, esposa del Chapo, feliz tras importante noticia

Emma Coronel, la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa, se encuentra celebrando a Mariel Colón, la abogada de su esposo, El Chapo Guzmán, pues fue mencionada en la prestigiosa revista New York Magazine, ya que con tan solo 26 años de edad tuvo como sus primeros clientes figuras como El Chapo Guzmán y a Jeffrey Epstein.

Emma Coronel, en una de sus tantas visitas durante el juicio de su esposo

. Foto: EFE

La exreina de belleza compartió en sus historias de Instagram bajo el nombre therealemmacoronel la noticia en la que decía el titular: “The 26 years old defense atoorney whose first two clients were El Chapo and Jeffrey Epstein” (La abogada de 26 años cuyos dos primeros clientes fueron El Chapo y Jeffrey Epstein), y junto a la imagen Emma felicitó a la abogada.

Felicidades a la abogada Mariel Colon Miro por su mención en el New York Magazine, una revista tan prestigiosa. Es un orgullo para las mujeres latinas!.

En la imagen también figuraba la esposa del Chapo junto a la abogada, a quien reconoció la revista en una de sus portadas.

Recordemos que en dicha cuenta Emma Coronel es muy activa, pues una de sus últimas publicaciones fue el narco corrido dedicado a su esposo, el cual es interpretado y compuesto por el cantante Mario El Cachorro Delgado.