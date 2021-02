Emma Coronel habría colaborado en fuga de "El Chapo" Guzmán del Altiplano

México.- Este lunes Emma Coronel la esposa del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán fue arrestada por autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional Dullestras, Virginia tras ser sospechosa de colaborar en actos de narcotráfico internacional, sin embargo el caso sigue siendo investigado.

Por otra parte, la exreina de belleza ya habría sido señalada por testigos cooperantes de participar en actos ilícitos, siendo uno de los más destacados. Su presunta participación en los complots que ayudaron a Joaquín Guzmán Loera a escapar de la prisión de máxima seguridad en México en el Altiplano en Almoloya de Juárez, en julio de 2015.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Emma Coronel, de modelo e influencer, a ser acusada de narcotráfico en Estados Unidos

Hace dos años, Emma habría asistido cada día al juicio de su esposo en la ciudad de Nueva York, y pese a que solo se mantuvo como espectadora, ya que en ningún momento compartió palabra con “El Chapo” durante momentos fue señalada por autoridades como cómplice de su marido en negocios y una de sus fugas de prisión.

Un testigo cooperante que fue mano derecha del exjefe del cartel de Sinaloa contó que en 2014 y 2015, cuando el Chapo estaba en la cárcel de Altiplano en México, pasaba mensajes a través de Coronel -que lo visitaba en la prisión- a sus cómplices para planificar su fuga a través de un túnel de 1,5 km de largo que llegaba hasta la ducha de su celda.

En otro momento del juicio, la acusación difundió una llamada telefónica interceptada entre Coronel y el Chapo, en el que ésta le pasa el teléfono a su padre, también narcotraficante. El Chapo entonces aconseja a su suegro sobre un cruce de drogas por la frontera con Estados Unidos.

Leer más: Emma Coronel detenida el mismo día cuando "El Chapo" Guzmán fue aprehendido en Mazatlán, Sinaloa

"Mi nombre fue varias veces mencionado y expuesto en duda (sic)", admitió Coronel hace dos años, al culminar el juicio.

"De eso solo puedo decir que no tengo nada de qué avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca ha lastimado a nadie intencionalmente", afirmó entonces Coronel.