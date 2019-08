Emma Coronel les responde a quienes piden dinero en su nombre

El nombre de Emma Coronel volvió a figurar tras supuestamente darse a conocer en redes que ella desmintiera que se esté pidiendo dinero a su nombre de una supuesta campaña para recaudar fondos a favor de los hijos de los migrantes indocumentados, detenidos en una redada en Mississippi, lugar donde las autoridades detuvieron a 680 personas.

Emma Coronel. Foto: AFP

“Hola, estamos apoyando a esta causa por los niños que están pasando un momento desagradable, donde fue su primer día de clases y ellos esperaban con ansias llegar a casa y contarles de su día, como cualquier niñ@ de hogar americano, desafortunadamente ellos esperaron la hora y nada, sus padres no estaban, la angustia por no poder hacer algo para librarlos, la desesperación de no poder respaldar a sus padres, tenemos que ayudarlos”, decía el mensaje en el Instagram Storie en la cuenta therealemmacoronel_, de la cual Emma ha salido a desmentir y decir que es absolutamente falso y que no estaba pidiendo dinero por ninguna razón.

La esposa del Chapo ya había explicado con anterioridad que su única cuenta real era la de therealemmacoronel e insistió que se trataba de una cuenta falsa, motivo que al parecer le molestó tanto que tuvo que aclararlo en sus historias, para después borrarlas.