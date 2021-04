Emma Coronel pasa encerrada 22 horas al día, sólo puede leer: abogada

Virginia.- A casi dos meses de ser detenida en Estados Unidos, Emma Coronel pasa la mayor parte del día recluida en su pequeña celda en la prisión de Alexandria, en el estado Virginia.

De acuerdo con la abogada de Emma Coronel, Mariel Colón, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán permanece encerrada en su celda 22 horas al día, por lo que dedica su tiempo a leer, una de las pocas actividades que puede realizar en prisión.

Sólo durante la madrugada los empleados del centro de detención le permiten salir de su celda para pasar a un "saloncito interior", donde permanece unas pocas horas, añade la defensora legal, que un mes atrás había denunciado las malas condiciones de confinamiento de Emma Coronel.

Sus condiciones de confinamiento aún no mejoran. Permanece encerrada casi todo el día", expuso Mariel Colón.

La abogada Mariel Colón detalló que la ex reina de belleza no comparte celda con otras personas, y aunque no especificó si habla a menudo con sus hijas gemelas cuyo padre es Guzmán Loera, sí aclaró que entre las pocas actividades a las que Coronel puede dedicarse está la lectura.

Sólo sale de su celda cuando la llevan al saloncito, más nada. Desafortunadamente no ofrecen, no hay actividades disponibles para que se pueda distraer. Lo único que puede hacer mientras está dentro de su celda es leer", explicó, aunque no recordó qué libro está leyendo.

La esposa de "El Chapo" Guzmán, de 31 años y con nacionalidad estadounidense y mexicana, fue detenida a mediados de febrero en el aeropuerto internacional de Dulles, a las afueras de Washington DC. Presuntamente fue ella quien decidió entregarse a la autoridades.

Estados Unidos acusa a Emma Coronel de colaborar en asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa para traficar cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. También habría conspirado junto a otros para ayudar a "El Chapo" a fugarse de la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en julio de 2015.

Emma Coronel y "El Chapo" Guzmán contrajeron matrimonio en 2007, cuando ella tenía 18 años y él, de 50, era uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

Emma Coronel tras su arresto, en el centro de detención de Alexandria. Foto: Especial

Desde finales de 2018 hasta inicios de 2019, Coronel acudió cada día al largo juicio de su esposo en la corte de Brooklyn, Nueva York, donde fue el foco de atención de las cámaras y reflectores cada vez que entraba y salía de edificio. Al final, Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua, una pena que a la fecha cumple en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, en Colorado.

Tras la detención de Emma Coronel, una jueza ordenó en una audiencia que permanezca detenida de forma temporal, mientras el abogado Jeffrey Lichtman, que también forma parte de su defensa, explora la posibilidad de solicitar una fianza.

Según las investigaciones, la mujer fue intermediaria entre el capo sinaloense y otros miembros del cártel de 2012 a 2014, con el fin de proseguir con las actividades del narcotráfico mientras él evadía la justicia mexicana. Tras el arresto de "El Chapo" en febrero de 2014, su esposa continuó haciendo llegar los mensajes que él le decía cuando los visitaba en la cárcel.

El nombre de Emma Coronel salió a flote en varias ocasiones durante el juicio de "El Chapo", cuando Dámaso López Núñez, "El Licenciado", testificó que ella fue clave en la fuga de Guzmán en 2015, cuando sus socios construyeron un túnel que llegó hasta el baño de su celda.

De momento, Emma Coronel continuará recluida en el centro de detención de Alexandria, mientras su equipo de defensa legal continúa en los esfuerzos de conseguir su libertad.

Con información de AP.