Emma Coronel renuncia a su derecho a una audiencia preliminar

Estados Unidos.- La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán, Emma Coronel Aispuro, ha decidido renunciar a su derecho de audiencia preliminar tras ser detenida en Estados Unidos por tráfico de drogas.

Desde hace casi un mes la exreina de belleza se encuentra en una cárcel del condado de Alexandria, Virginia, fue la Corte del Distrito de Columbia quien presentó la renuncia firmada por Coronel y su abogado Jeffrey Licthman.

En el documento firmado Emma Coronel dice entender que se le ha acusado de un delito en una denuncia penal presentada en ese tribunal o se le ha acusado de violar términos de libertada condicional o libertad supervisada en una petición presentada en este tribunal.

Esta decisión fue tomada ya que Emma Coronel fue detenida sin que existiera una acusación formal, además de que la Fiscalía anunció hace tres semanas que el caso apenas había sido turnado a un jurado que iba aceptar o no las acusaciones en su contra, pero hasta hoy, no han obtenido respuesta.

Emma Coronel renuncia derecho a una audiencia preliminar/Foto: Redes

Detención

Emma Coronel fue detenida en el Aeropuerto Internaciona de Dulles, los delitos los que enfrentan fueron supuestamente cometidos desde el 2011 hasta el 2017, de acuerdo a documentos de las autoridades de México y de Estados Unidos mostraron el intento fallido de la hoy detenida sacar a su espaoso de prisión en 2016.

La exreina de belleza puede enfrentar minimo 10 años o cadena perpetua, hasta se le podría imponer una multa de 10 millones de dolares, así li dio a conocer la jueza Robin Meriweather

¿Por qué se puede renunciar a una audiencia preliminar?

Una de las razones por la cuales alguien renuncia a una audiencia preliminar es porque el acusado puede ser dejado en libertad por falta de pruebas, esto de acuerdo a la Ley Federal de Procedimientos Criminales de Estados Unidos.

Otras de las razones por las que alguien puede renuncias es que el distrito donde fue detenido/a no sea donde se cometieron los delitos, así mismo, si pasan 14 días después de la primera comparecencia y el acusado este bajo resguardo y en ese plazo no hay fecha para una tercera audiencia se debe desestimar la denuncia y poner al detenido en libertad, siempre y cuando no haya una causa probable para creer que el/la acusado/a haya cometido un delito.