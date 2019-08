Emma Coronel se despide con narcocorrido del Chapo Guzmán

La ex reina de belleza Emma Coronel, compartió en su cuenta oficial de Instagram un corrido dedicado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El corrido que menciona cómo sería la despedida de Joaquín Guzmán, el cual, el pasado mes de julio fue sentenciado a cadena perpetua, más 30 años y sin libertad condicional. El corrido fue escrito por el cantante de narcocorridos Mario “El Cachorro” Delgado.

La canción inicia con la despedida de El Chapo a su madre María Consuelo.

“Ya me llevan a la cárcel no se si la vuelva a ver, madrecita de mi vida eso si me va a doler”, es parte de la letra de la canción.

En una parte de la canción también se señala que el ex lider del Cártel de Sinaloa, no le teme a la muerte ni a la cárcel.

“Tres metros bajo tierra que son pa’ el señor Guzmán.

La letra también señala que Joaquin Guzmán no es un asesino, si no que solo probaron su furia, quien solo se portó mal.

“Se pasaron de la raya y en su conciencia estará que no soy asesino en serie, no mas soy Joaquin Guzmán”.

En el video también resalta que el Ex líder del Cártel de Sinaloa es muy querido en su tierra, la Tuna Badiraguato, por su bondad.

Casi al final del corrido, El Chapo Guzmán se despide de sus hijas y de su amada esposa Emma Coronel.

“Esas niñas de mis ojos, tesoritos de su apa, ahí te las encargo hermosa se que las sabrás cuidar”.