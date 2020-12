Emma Schols: la madre que pasó por el fuego para salvar a sus hijos

Suecia.- Fue hace apenas unas semanas que el conmovedor caso de Emma Schols se dio a conocer a nivel mundial luego de que la Gala de los Héroes Suecos la galardonara con el título de Salvavidas del Año 2020, tras sacrificarse con el único propósito de salvar la vida de tus hijos, quienes se encontraban siendo víctimas de un terrible incendio.

Fue en septiembre del año pasado cuando las llamas estuvieron a punto de arrebatarle lo que más amaba: sus seis hijos, quienes se encontraban durmiendo cuando la mujer se percató que había un incendio en la parte inferior de la villa donde vivían y donde se encontraban dos de sus hijos menores.

"Acababa de despertar y bajar, así que corrí tras ellos. Entonces no habría entendido lo malo que sería. Mi único pensamiento era que tenía que llevar a los niños que se habían refugiado en la sala de juegos", relató la madre.

Fue justo cuando comenzaba a abrir la puerta principal cuando ocurrió la explosión derivada del oxígeno que chocó con las llamas. "Me arrojé como un escudo sobre los chicos para que no se lastimaran. Cuando las llamas me golpearon, fue como si toda mi espalda estuviera en llamas. Pero seguí adelante. Eché a los chicos por la puerta principal y lo cerré para que no volvieran a entrar. Estaban aterrorizados."

La mujer de 31 años de edad, aprovechó para gritarle a sus otros hijos, quienes se encontraban en la planta superior, que salieran por el balcón. "Luego hubo fuego en toda la escalera. Mientras caminaba pensaba que esto no era posible, pero luego recordé que debía ir porque mis cuatro hijos aún estaban ahí. Hace tanto calor que las plantas de los pies comienzan a caerse de los pies. Simplemente cuelgan como hilos".

Una de sus hijas, Nellie de 9 años, había subido las escaleras para pedir ayuda a sus vecinos. Por su parte, el hijo mayor, William de 11 años, trató de bajar las escaleras para que los que quedaban pudieran subir.

"Los chicos se sorprendieron cuando salí al balcón. Estaba sangrando y tenía quemaduras abiertas en todo el cuerpo. La piel de su pecho había comenzado a rodar y su caballo era como un trozo de carbón en su cabeza. Pensé que podría morir ahora".

Los cuatro hijos que se encontraban en el balcón habían intentado que Emma regresara al fuego, sin embargo, la valiente mujer había tomado una decisión, por lo que se las arregló para arrastrarse por el suelo hasta el dormitorio.

"Era un humo tan denso y difícil de respirar. Estaba terriblemente cansada, pero podía ver a través del humo cómo Mollie estaba allí, en su cuna mientras lloraba. Estaba aterrorizada. Entonces, de repente, una fuerza se apoderó de mí logrando ponerme de pie y levantarla.

Los seis hijos de la sueca salieron ilesos, no obstante, la joven madre no había corrido con la misma suerte. Fue conectada a un respirador durante tres semanas mientras se debatía entre la vida y la muerte. El medico específico que era poco común que sobreviviera, debido a que se había quemado el 93 por ciento de su cuerpo.

No cabe duda que los héroes existen. Y es que Emma Schols nos demostró todo lo que se es capas de hacer por un ser amado con valentía y amor, es por eso que el pasado 15 de diciembre fue nombrada la Salvavidas del Años 2020 por la Gala de Héroes Suecos. (Arrestan a mujer que mantuvo secuestrado a su hijo por casi 30 años).