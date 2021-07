Emma y Ana fueron abusadas y quemadas hace cuatro años; todavía siguen esperando justicia

Argentina.- Emma y Ana fueron abusadas sexualmente y rociadas con alcohol para prenderlas en fuego, lamentablemente Emma no resistió y Ana logró escapar en Punta Lara, Argentina.

Ana escapó porque su agresor la creyó muerta, su testimonió permitió atrapar a un vecino durante la misma noche del ataque; sin embargo, hace cuatro años que espera que el Tribunal Oral Criminal N°5, de La Plata, fije audiencia para el debate oral y público que determine una condena.

"Seguramente me muera por dentro el día que lo vea, pero es cuestión de juntar fuerzas y pasar el momento. Por eso necesito una fecha de juicio, para prepararme anímica y psicológicamente y poder atravesar todo eso. Y porque espero una condena justa, que este tipo no vuelva a lastimar nunca más a una piba. Espero que no haya más Emmas o Anas, por lo menos en sus manos".

Ana desde hace cuatro años lucha contra la modorra del Tribunal Oral Criminal N°5 de La Plata, que dilata sin razones aparentes la elevación a juicio de la causa que la tiene como particular damnificada. Víctimas, familiares y hasta el propio imputado permanecen atrapados en un limbo procesal in eternum.

E hecho violento se registró durante la noche del 8 de julio de 2017, cuando Ana Laura se encontraba cenando en la casa de su amiga María Emma, en la localidad de Punta Lara, en La Plata.

Ambas eran estudiantes y se habían conocido trabajando en un local de hamburguesas, cuando cerca de la media noche, Ana abrió la reja para ingresar a los perros de su amiga que se mojaban bajo la lluvia en el patio delantero.

Ariel enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua / Foto: Especial

Fue en ese entonces cuando un hombre se le abalanzo y le apuntó con una pistola que la obligó a entrar.

Por dos horas el agresor las forzó a las amigas a tocarse entre ellas, las violó, orinó y las golpeó con el filo de una pala.

La autopsia estableció que Emma presentaba múltiples heridas, dos de las cuales podrían haber sido la causas de la muerte: un fuerte traumatismo de cráneo y un corte en la zona del cuello.

Por el caso de Emma, movimientos exigen justicia / Foto: Especial

El hombre se mostraba especialmente furioso contra Emma, cuando creyó que ambas había muerto, las roció con licor de melón e intentó prenderlas fuego. Antes de irse, el sujeto aseguró la puerta con llave.

Lamentablemente Emma murió en el acto, pero Ana logró sobrevivir y como pudo, salió a la calle para pedir ayuda.

La policía intervino y dejó asentado en el acta que "una joven semidesnuda con lesiones ostensibles gritaba Auxilio, ayúdeme, que está ahí tirada muerta, la mató y nos violó a las dos"

Gracias al testimonio de Ana, se pudo identificar y capturar de inmediato a su agresor, quien fue identificado como Ariel Báez, quien era un vecino.

En el allanamiento, la policía encontró una mochila de una de las víctimas, sus tarjetas SUBE, un carnet de la facultad, maquillajes, un teléfono celular, y el DNI de Emma.

También localizaron ropa ensangrentada y el revolver calibre 38 plateado que Ana logró reconocer días después del ataque.

Ariel fue acusado de los delitos de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal agravado por el empleo de arma, tentativa de homicidio y homicidio doblemente agravado con ensañamiento y mediando violencia de género, hurto y tendencia de estupefacientes con fines de comercialización. Ariel enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua.

Los agentes cuando lo fueron a buscar, simulaba dormir junto a su mujer y su hija recién nacida.

A pesar de que todas las etapas procesales concluidas, Ana espera desde hace cuatro años que se fije la audiencia de debate oral y público que permitirá una sentencia. La ocasión de producir la prueba, recopilada durante la investigación, y de determinar la calidad de o no de autor penalmente responsable del imputado.