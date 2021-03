Empleada de gasolinera es obligada a elegir entre ser madre y tener que trabajar

Inglaterra.- Holly Mailey, una madre que se unió a trabajar a una gasolinera como aprendiz de ingeniero de servicio hace 11 años, es obligada a elegir a escoger entre su hija y la empresa de British Gas, en Inglaterra.

Los empleados de British Gas han recibido cartas de despido antes de los planes de la empresa de despedir a los trabajadores que no cumplan con los nuevos cambios de contrato a partir del 14 de abril.

Los empleados de larga data han hablado de su devastación después de décadas de servicio y trabajo incansable durante la pandemia.

Varios dijeron para el medio Mirror que finalmente se vieron obligados a elegir entre ser padres y tener un trabajo.

Como el caso de la ingeniera de servicio Holly Mailey, de 33 años, quien se incorporó a British Gas como aprendiz hace 11 años.

Ella es una de los varios empleados que podrían ser despedidos el próximo mes, ya que una amarga disputa de nueve meses sobre las horas de trabajo llega a su fin.

Según los nuevos cambios de contrato, los ingenieros de tiempo completo deberán trabajar tres horas adicionales a la semana, 40 horas en total, y no se les pagará una tarifa más alta por trabajar cuando sea necesario los fines de semana y días festivos. La compañía dijo que podría mantener la flexibilidad para solo el 10% de su fuerza laboral.

“Recibí mi carta de despido el lunes explicando que tengo hasta el 14 de abril para firmar el nuevo contrato. Si no estoy de acuerdo para esta fecha, mi contrato se rescindirá ”, dijo Holly a The Mirror.

La madre de tres dijo que no puede darse el lujo de firmar los nuevos términos, ya que significaría trabajar dos horas adicionales a la semana sin paga y sin decir cuándo serían sus turnos adicionales.

“Pregunté si mis turnos seguirían siendo los mismos bajo los nuevos términos, pero dijeron que no me enteraría hasta después de haber firmado la documentación. Todo lo que pudieron confirmar fue que variaría de 7 am a 9 pm de lunes a domingo en una lista de seis semanas ”, dijo.

“Debido a que no puedo trabajar estas horas, tendrían que deducir de mi salario, lo que equivaldría a perder un día extra de pago cada mes. La empresa dijo que puede ofrecer al 10% de la fuerza laboral trabajo flexible. No puedo solicitar esto hasta que regrese en enero. Mi gerente dijo que no está seguro de que lo conseguiré ", agregó la madre.

Los empleados acusaron a la empresa / Foto: Captura

Holly dijo que el salario reducido y las horas más largas resultarían en costos adicionales de cuidado de niños, un gasto que simplemente no puede pagar.

Señala que siempre ha estado orgullosa de usar su uniforme y siempre le ha encantado su trabajo, pero en el último año durante la pandemia de Covid-19, British Gas ha sido un lugar terrible para trabajar.

“Hoy recibí mi carta de despido de la empresa, así que a partir del 14 de abril ya no seré empleada de una empresa de la que luché tanto para formar parte”, dijo a The Mirror.

“A lo largo de la pandemia he trabajado incansablemente con mis colegas a pesar de nuestras propias preocupaciones de salud. El único elogio que recibimos fue el miedo a ser contratados y recontratados ”.

La madre soltera dijo que ella y sus colegas se han sentido "intimidados" por la empresa. Ahora está de baja por enfermedad debido al estrés.

La madre soltera dijo que siente que la empresa la ha obligado a salir.