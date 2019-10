Empleado de una tienda es asesinado por hombre vestido de alien

Texas.- Las autoridades de la cuarta ciudad más grande del país están cazando a un par de asesinos, uno de los cuales se puso una máscara alienígena, después de que un empleado de una tienda de conveniencia de Texas fue asesinado a tiros el lunes por la mañana durante un robo.

El Departamento de Policía de Houston dijo que dos hombres entraron a una estación de servicio Valero a lo largo de Reed Road, cerca de la autopista 288, aproximadamente a las 3 a.m. y le dispararon fatalmente al empleado.

Las imágenes de vigilancia publicadas por la policía mostraron a los sospechosos entrando a la tienda, con armas desenfundadas. Se puede ver a un sospechoso con una máscara alienígena, mientras que la cara del otro sospechoso estaba oculta por una máscara negra más convencional.

Departamento de Policía de Houston.

Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron muerto al empleado de la tienda. La policía le dijo a FOX26 que los sospechosos pudieron haber huido en un sedán negro de 4 puertas, posiblemente un Nissan.

Miles de personas se citan en el Área 51 para ver a los "aliens"

Miles de personas se inscribieron en un evento llamado "Storm Area 51, They Can´t Stop All of" realizado en Facebook. El evento se trata de acudir al Área 51 en Nevada en búsqueda de aliens el próximo mes de septiembre.

Son más de 300.000 personas las que se han inscribido y comprometido en asistir al inusual evento, buscan descubrir las teorias de conspiración durante décadas.

En la misteriosa Área 51 presuntamente es el lugar en donde el gobierno estadounidense guarda secretos sobre extraterrestes y ovnis.

Miles de personas se citan en el Área 51 para ver a los "aliens" | temática/pixabay

Pese que el evento es solamente una broma, fue planeado semanas después de que un grupo de senadores de Estados Unidos recibieran información sobre los encuentros reportados entre la Marina de EU. y un avión no identificado; podría tratrarse de un obejto no identificado (ovni).

Cabe mencionar que un Youtuber logró grabar la misteriosa Área 51 desde el pico Tikaboo que esta a unos 42 kilómetros del Área 51.

Pese a eso la calidad de la grabación es muy buena ya que se puede ver automóviles, helicópteros y un avión despegando.

En el mes de abril, un avión de origen ruso realizó un vuelo de vigilancia sobre el Área 51. Este movimiento es legal, en virtud del Tratado internacional de Cielos Abiertos, que permite realizar misiones de este tipo para poder recopilar datos sobre las fuerzas y actividades militares.

Foto de la página de Facebook que creo el evento "Storm Area 51, They Can´t Stop All of"

Por otro lado hace días un popular médium brasileño de nombre Francisco Cándido Xavier, mejor conocido como Chico Xavier, advirtió sobre una profecía la cual dice que los extraterrestres visitarán la tierra el próximo 20 de julio del presente año.

El Chico Xavier, asegura que desde niño vivió acompañado de un espíritu llamado "Enmanuel", quien pedijo que el 20 de julio de 2019, los extraterrestres tendrían contacto con los humanos.