Empleado golpea a un cliente porque se quejó por su papas frías

Nueva Orleans.- Un empleado de un restaurante de hamburguesas ha sido despedido por unas papas fritas. El trabajador, que estaba en una franquicia en Nueva Orleans, fue filmado recientemente asfixiando y golpeando a un cliente que supuestamente intentaba quejarse de que sus papas fritas estaban frías.

El comportamiento que se ve en este video no es lo que espero de mis empleados, dijo Chris Bardell, propietario y operador de la ubicación, en un comunicado que el restaurante dio.

El miembro de la plantilla involucrado en este incidente ya no es empleado de mi organización.

Las imágenes del incidente, tomadas el sábado, muestran al trabajador diciéndole al cliente que "salga" antes de que otro empleado lo aleje de la confrontación.

Sin embargo, se ve que el cliente lo sigue, presumiblemente para continuar quejándose de su orden, en ese momento el trabajador se da vuelta, coloca sus manos alrededor del cuello del hombre y lo golpea en la cabeza.

El cliente, que estaba visitando Nueva Orleans con su esposa en el momento del incidente, admitió que tenía una "actitud" cuando se quejó, pero no sintió que justificara la violencia, informó WWL-TV.

El cliente siempre tiene razón, incluso si está equivocado, dijo el hombre no identificado a la tienda. Agregó que no se defendió aunque sabía que sería capaz de eliminar a su atacante, porque "no quería dejar sola a mi esposa en Nueva Orleans si fuera a la cárcel".