Empleado molesto orina en la línea de producción de guisantes

Baltimore, Maryland.- Un trabajador en una planta de alimentos congelados en Gran Bretaña aparentemente le dio el último enojo a su empleador.

Un video que parece mostrar una corriente de orina que se lava sobre los guisantes en una línea de producción con la leyenda "Boycot birdseye peas" [sic] provocó una investigación en la planta en Hull, Inglaterra.

El video de 8 segundos, filmado según los informes por un empleado descontento en su último día en la planta de vanguardia del gigante de los alimentos congelados Birds Eye, fue publicado por primera vez por el periódico The Sun.

Según los informes, le dijo a sus compañeros de trabajo que el truco era un "adiós" en su último turno. “Este chico quería irse en un resplandor de gloria. Pero es asqueroso si los ha orinado ", dijo una fuente a The Sun.

Si la sonda revela que el trabajador realmente empapó las verduras con su orina (el flujo en el video podría ser de una manguera utilizada para lavar los guisantes), Birds Eye podría tener que tirar la producción de una semana entera.

Eso es alrededor de 10,000 toneladas de guisantes, o 10 millones de paquetes individuales. Birds Eye dijo que todo el stock en el almacén de la planta ha sido aislado mientras sondea la cinta adhesiva.

Hombre es arrestado por orinar en una maquina de hielo de un club

Un hombre borracho de Florida se metió a orinar en una máquina de hielo comercial en un club nocturno local durante el fin de semana, según un informe.

Michael Williams, de 28 años, de San Petersburgo, estaba dentro del club 260 First alrededor de las 2:20 a.m. del sábado cuando se alivió dentro del cofre de hielo de la articulación, informó The Smoking Gun, citando una declaración jurada de arresto.

Un Williams "intoxicado" causó un "disturbio" y luego "resistió activamente a los oficiales de seguridad mientras trataban de sacarlo" del bar, según la declaración jurada.

Pinellas County Sheriffs Office

Cuando la policía palmeó a Williams, encontraron una bolsa de marihuana en el bolsillo de sus pantalones y, además, lo golpearon con un cargo por posesión de un delito menor, informó el medio.

Williams fue reservado en la cárcel del condado y luego liberado después de publicar su fianza de $ 400, según el informe.