Empleados se quejan que su empresa los obliga a ser alcohólicos

Francia.- El personal de la compañía francesa de vinos y licores Pernod Ricard afirma que estaban bajo constante presión para beber en el trabajo hasta el punto de dañar su salud.

Un ex vendedor contó cómo se sintió obligado a tomar hasta 12 vasos de la bebida con sabor a anís al día y condujo su automóvil mientras estaba borracho.

Otro habló de atracones de tres días. Las acusaciones, negadas por Pernod Ricard, se producen después de que un miembro del equipo de ventas de la firma llevó a la compañía a un tribunal laboral en septiembre alegando que había estado enfermo por el consumo excesivo de alcohol.

Desde entonces, otros empleados, uno que todavía trabaja en la empresa, han presentado una "cultura de la bebida".

Una vendedora le contó a Le Parisien cómo el personal bebía a la hora del almuerzo, después de las reuniones y por las tardes, así como cuando se reunían con los clientes, y que beber continuamente la hacía sufrir alucinaciones y escuchar voces.

AFP

"Es la cultura de la empresa: si dices que no, no eres muy bien considerado", dijo, y agregó que había recurrido a poner vasos de bebida en las plantas cercanas.

“La gente diría,‘ ¿de qué te quejas? Te pagan para la fiesta ". Cuando regresó a trabajar después de que su médico de cabecera la despidió enferma, dijo que su jefe le dijo: "¿Vas a tener un Ricard? Continúa, no molestes a todos, no estás trabajando en Perrier".

Un ex colega agregó: "Los vasos de pastis, tragados por la docena en las fiestas, terminaron enfermándome". Dijo que informó sus preocupaciones a los jefes después de encontrar a un colega borracho "babeando en su automóvil" y otro en un "coma alcohólico".

"Nadie se sorprendió", le dijo a Le Parisien. Otro ex miembro del personal de Pernod Ricard le dijo al periódico que lo apodaban "Monsieur Ricard".

“Bebimos mucho, estaba guardando 12 pastis al día ... Podría haber causado un accidente mientras conducía; maté a alguien o a mí mismo ".

Pastis se bebe con mayor frecuencia como aperitivo mezclado con agua. Es popular en Francia, particularmente en el sur. Emmanuel Vouin, portavoz de prensa de Pernod Ricard, que gana 8 mil millones de euros al año, negó las acusaciones y dijo que beber era una "decisión personal".

"No hay cultura del alcohol, no hay orden, no hay incitación en ninguna forma de beber", dijo. Bruno Gomier, el jefe de comunicaciones del grupo, agregó que el personal podría decidir "no beber, o beber moderadamente". El fallo del tribunal se espera para fines de mes.