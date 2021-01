En Argentina buscan a 4 amigas que fueron de vacaciones a Villa La Angostura.

Buenos Aires.- Desde el pasado martes 19 de enero familiares y las autoridades buscan a cuatro jóvenes amigas, con edades entre 24 y 23 años, que fueron de vacaciones a la ciudad argentina de Villa La Angostura, Neuquén.

La última vez que hablaron por teléfono con Paula Arancibia Burad, Belén Crisie, Jazmín Contreras y Victoria Montenegro, todas de Mendoza, fue el martes cuando ellas recién llegaron a Villa La Angostura para hospedarse en una cabaña familiar, que estaría vacía. Sin embargo, la Policía y los vecinos de la zona nunca las vieron llegar.

El 20, para saber de ellas, una de las madres le escribe a su hija pero no obtuvo respuesta. Las cuatro tienen sus teléfono apagados.



El viaje de las jóvenes empezó el 13 de enero, manejaron un vehículo marca Peugeot del 2008 color blanco desde su ciudad Mendoza hasta Bariloche, Río Negro, donde acamparon. Sofía Burad, madre de Paula, señaló en diálogo con minutouno.com que "allí no tenían señal, pero no supimos de ellas solo por un día".

Luego, las jóvenes siguieron su camino hasta Chubut, en donde conocieron a un grupo de amigos que les ofrecieron un lugar para quedarse pasar la noche, para que no pasaran frio.

"Nos contaron que conocieron unos chicos que les prestaron una cabaña para que no pasaran frío y que fueron a andar en bote y comieron puchero. No sabemos quienes son, no viajaban con ellas y no sabemos si también fueron a La Angostura", dijo la madre de Paula.

El 19, las cuatro se fueron a Villa La Angostura, y sus familias solo saben que habían llegado a la cabaña.

"Hablé con Paula por última vez el 18 a las 19.51. Me dijo que la estaban pasando re bien y que se iban a Villa La Angostura, El 19 una de las chicas se comunica con su mamá y le dijo que llegaron bien pero después nos enteramos que la cabaña donde supuestamente se hospedaban era una casa de familia y estaba vacía", relató Sofía.

Los familiares preocupados, hicieron una denuncia ante la Policía de Neuquén pero las autoridades explicaron que ahora deben hacer otra en Mendoza para que se inicie una búsqueda formal.

Algunas personas que conocen a las jóvenes, que también se encuentran de vacaciones en la zona, fueron hasta la cabaña pero tampoco las encontraron.

Sofía desesperada por saber de su hija dijo que si no sabe de ellas hoy, mañana viajará a la provincia: "quiero pensar que no tienen señal y que se han quedado varadas en camping, que no pueden salir porque hay mucha gente. Es raro que no se comuniquen con nosotros por tanto tiempo. No quiero pensar que alguien las tiene secuestradas. Si hoy no hay novedades voy a viajar a la provincia mañana".

Silvana Slavich, otra madre, pidió en Twitter ayuda para que usuarios difundan la noticia para lograr saber de las jóvenes.