En Bali personas que no usan cubrebocas son castigadas haciendo lagartijas

Indonesia.- A condiciones extremas, medidas extremas. El mundo ya cumplió más de un año desde que en los medios y en todos lados comenzó a leerse y escucharse el Covid-19 y la pandemia, en lugar de mejorar, parece ir de mal en peor, es por ello que algunos lugares han optado por tomar ciertas medidas contra aquellos que se quieran pasar de listos y no acatar las recomendaciones sanitarias. Tal es el caso de la isla de Bali que castiga a los que no traen cubrebocas poniéndolos a hacer lagartijas.

A pesar de que todos los días las autoridades de salud repiten y repiten lo fundamental que es usar el cubrebocas para poder frenar la cadena de contagios, aún hay millones y millones de personas renuentes a utilizarlo, solo basta con ver que casi todos los días salen nuevas ladys o lords que no traen la mascarilla poniendo de excusa cualquier pretexto, para darnos una idea de cómo esta la situación mundial al respecto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: (Bebé muere por Covid-19 en Venezuela, es el tercero de la semana)

En Bali, Indonesia, personas que no usan cubrebocas tienen que hacer lagartijas como castigo/ Fuente: Twitter @France24_fr

Así que para aquellos que sienten que se ahogan, que les arruina el estilo o que simplemente no quieren usarlo, la isla de Bali, Indonesia, famosa por sus hermosos tesoros naturales, les tiene preparado un peculiar correctivo para que les quede claro que el portarlo es fundamental para el bienestar de la humanidad entera.

Durante esta semana, por diversas redes sociales, anduvieron circulando fotografías en la que se puede ver a turistas haciendo las populares flexiones (lagartijas), pero no se crea que hacen trampa al ejecutarlas, puesto que son vigilados de cerca por agentes policiacos de la isla paradisíaca.

De acuerdo a una entrevista que el oficial Gusti Agung Ketut Suryanegara ofreció a AFP, no obstante el uso del tapabocas en lugares públicos es obligatorio en Bali, en los últimos días, se ha podido observar que algunos cientos de personas, tanto visitantes como pobladores, no han acatado dicha disposición, por lo que se le sha tenido que aplicar diversas sanciones.

El agente señaló que la multa por no portar la mascarilla es de 100 mil rupias (7 dólares, 139 pesos mexicanos) y más del 70% de los individuos captados infringiendo las normas han decidido pagarlas, sin embargo, el 30% restante declaró no contar con el dinero, de ahí que como forma de saldar la multa, les pidieron que realizaran flexiones en ese mismo instante.

Cabe destacar que el número de lagartijas a hacer varia en relación a si la persona trae el cubrebocas puesto de forma incorrecta o si de plano no lo porta. En el primer caso, únicamente deberá hacer 15 de estas, mientras que en el segundo caso tendrá que hacer 50 flexiones.

Leer más: (Universidad seguirá ejemplo de Miami Heat y usará perros para detectar el Covid-19)

Aunque la isla de Bali aún se mantiene cerrada para el turismo extranjero, los expatriados y los pobladores de Indonesia sí pueden arribar a sus tierras, por lo que todos los que no cumplan con las normas de sanidad, sean estos oriundos de la isla o no, serán castigados. Incluso, las autoridades indonesias anteriormente habían advertido que, si se infringen las acciones para evitar contagios y propagación del Covid-19, los expatriados podrían ser sacados de la nación; hasta el momento no ha habido ni un reporte en este sentido.