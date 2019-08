En Brasil una mujer rifa su coche para pagar una cirugía y le regresan el premio

Margarete agobiada decidió rifar su carro para pagar una cirugía en la que se removerán dos tumores que le fueron detectados en su cerebro.

#Empatia & #Solidariedade �� - O mundo precisa de mais pessoas Como o Sr. #CélioPereiraDeCarvalho �� - Que comprou a Rifa da #MargareteMormul [Que rifou próprio carro] - Para custear cirurgia de 2 tumores no cérebro Ele ganhou e devolveu o carro ! - �� https://t.co/pmBs2dKcAH pic.twitter.com/bs0qJyyNiD

$5,000 dólares era la cantidad necesaria para pagar su operación, por lo que decidió vender boletos para el sorteo y buscó el apoyo de la comunidad y los medios de comunicación para promocionar su caso.

“Cuando me detectaron los tumores no renuncié a mi vida y decidí subastar el auto con el que solía trabajar como conductora privada”

El ganador de la rifa fue un hombre llamado Celio Pereira, un jubilado de Paraná, Brasil, quien cuando recibió las llaves, se lo devolvió a Margarete Mormul, propietaria del vehículo.

Él explicó que desde el principio había comprado los boletos del sorteo para apoyar a Margarete con su cirugía y nunca tuvo interés en el premio.

“Sabía que ella usaba el automóvil para trabajar, que era su única fuente de ingresos. Cuando compré cuatro boletos del sorteo, prometí que si ganaba no me quedaría el auto. Mi objetivo era ayudar y no obtener el premio”