En Chile conmemoran un año del himno feminista "Un violador en tu camino"

Santiago de Chile.- Decenas de mujeres en Chile conmemoraron este miércoles por primera vez el himno feminista "Un violador en tu camino", durante una manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La canción, que fue creada por el colectivo feminista de Valparaíso, denominado Lastesis, fue interpretada frente al teatro de la estatal Universidad de Chile, ubicada en la capital chilena.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La viralización de la intervención reveló que el patriarcado y la violencia machista son un problema global y que las soluciones, por lo tanto, también deben ser globales", dijo a la agencia Efe en una declaración telefónica el colectivo.

"Si no nos preocupamos de nosotras mismas, nadie más lo va a hacer. Es importante mantenernos unidas, en comunicación, en diálogo, para hacer la resistencia y los cambios sociales que necesitamos", agregaron LasTesis, que lideraron la protesta frente al centro de estudios.

Cabe señalar que el colectivo, integrado por Dafne Valdés, Sibila Sotomayor, Paula Cometa y Lea Cáceres, le ha dado una fuerza renovada al movimiento feminista del país sudamericano y fue incluido recientemente por la prestigiosa revista Time en su lista de los 100 personajes más influyentes del año.

Aumento de violencia machista

Desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que convocó una marcha previa a la intervención de LasTesis a pocos metros en la mítica Plaza Italia epicentro de las protestas contra la desigualdad desatadas a finales del año pasado, denunciaron "la ausencia del Estado" en la protección de las mujeres durante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

"Somos nosotras quienes hemos advertido y enfrentado el aumento de la violencia machista, el desempleo y las tareas de cuidado en los hogares y los servicios de salud. Sobre nuestras espaldas ha descansado la gestión de esta crisis social y sanitaria", dice una declaración.

Al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina en 2019, lo que implica un incremento del 31,5 % con respecto al año anterior, informó ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De acuerdo con Cepal, Los países con mayores tasas de feminicidios por cada 100.000 mujeres son: Honduras (6,2), El Salvador (3,3) y República Dominicana (2,7), aunque en términos absolutos son Brasil (1.941) y México (983).

"El Estado patriarcal existe en todo el mundo. Hay más conciencia, pero es un trabajo lento, aunque con esta tercera ola la lucha es más firme", aseguró por su parte la manifestante Anaïs Naranjo.

Letra de "Un violador en tu camino"

La canción de LasTesis fue presentada por primera vez el 20 de noviembre de 2019, en la ciudad portuaria de Valparaíso. En plena protesta contra el gobierno de Sebastian Piñera, y días después la interpretaron hasta con su coreografía en varios países como en Francia, Venezuela, España, México, Colombia, y Argentina.

El patriarcado es un juez

Que nos juzga por nacer

Y nuestro castigo

Es la violencia que no vez

El patriarcado es un juez

Que nos juzga por nacer

Y nuestro castigo

Es la violencia que ya vez

Es femicidio

Impunidad para el asesino

Es la desaparición

Es la violación

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como vestía

EL VIOLADOR ERAS TÚ!

EL VIOLADOR ERES TÚ!

Son los pacos (qls)

Son los jueces

El Estado (asesino)

El Presidente

El Estado opresor es un macho VIOLADOR

El Estado opresor es un macho…

hace un año fue la primera intervención ‘un violador en tu camino’ de @lastesisoficial en valparaíso�� https://t.co/VBtldf9em3 — marciamartínezc (@marcia_ayer) November 20, 2020

Con información de EFE.