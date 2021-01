En Indonesia trabajadores jóvenes serán prioridad en vacunación Covid-19

Indonesia.- A diferencia de todos los países en los que se están llevando a cabo exhaustivas campañas de vacunación contra Covid-19 dando prioridad al sector salud e inmediatamente después a los adultos mayores, en Indonesia, para sorpresa del resto del mundo, los primeros en ser inyectados contra el contagioso virus serán, luego de los profesionales médicos, los trabajadores de 18 a 59 años de edad, ¿a qué se debe este inusual enfoque?

¿Rebelión contra el sistema? Indonesia, un país del Sudeste Asiático que ha sufrido dos grandes tragedias en los últimos días primero, el avión con 62 pasajeros abordo que se estrelló en el mar; segundo, el terremoto de 6.2 en Mamju que, hasta el momento, ha dejado un total de 42 personas fallecidas), ha decido emprender su plan de vacunación contemplando primero a los médicos, enfermeras y demás personas que en los hospitales se encuentran en la primera línea de batalla contra el SARS-COV-2 y, en segundo lugar , a todas las personas que se encuentran laborando y en un rango de edad de los 18 años a los 59 años. Esta decisión puede sorprender, por eso cabe preguntarse "¿Por qué?"

Indonesia ha decidido que después de los trabajadores del sector salud, se vacunará a trabajadores de 18 a 59 años/ Fuente: Pixabay

De acuerdo a lo mencionado en una entrevista a BBC Indonesia por el profesor Amin Soebandrio , el cual se ha encargado de brindar asesoramiento al gobierno para que se lleve a cabo esta táctica que favorece a las personas más jóvenes y que a los ojos de las naciones puede parecer extraña, la lógica de primar a los trabajadores, así sean muy jóvenes, tiene que ver con que estos son los que, por lo general, tienden a estar más expuesto al contagio del SARS-COV-2, puesto que salen de sus hogares para ir al trabajo para posteriormente retornar a sus casas en donde se encuentran sus familias, de ahí lo elemental que resulta que a estas personas se les inmunice, tras hacerlo con los profesionales de la salud.

En este sentido, el docente expuso que esta anormal estrategia le permitirá a la nación tener mayores posibilidades de lograr más rápido y de una mejor manera la inmunidad de rebaño (inmunidad colectiva), es decir, que una buena parte de la población adquiera los anticuerpos, ya sea por la vacuna o por que el virus se propague masivamente, teniendo en cuanta que son estos y no las personas de mayor edad los que son más propensos al contagio.

En su intervención Soebandrio destacó que toda la planeación tiene por objetivo, además de la salud, que la economía de Indonesia vuelva a su curso normal, como estaba antes de la pandemia del Covid-19, puesto que, a pesar de que instituciones académicas y dependencias gubernamentales han permanecido cerradas durante el 2020 y lo que va del 2021, según datos del gobierno indonesio, más del 50% de los empleos se encuentran en el sector informal, por lo que estos forzosamente se ven obligados a salir de sus casas todos los días y, con ello, exponerse al virus.

Por su parte, Budi Gunadi Sadikin, nuevo ministro de Salud de Indonesia, abogando por dicha planeación justificó que no únicamente se trata de la economía, sino de salvaguardar la integridad de aquellas personas que sean las que muy posiblemente adquieran el virus y, a su vez, lo propaguen a todos los que están en contacto con ellas, logrando con ello proteger a toda la ciudadanía en última instancia. En este tenor, el funcionario aclaró que se enfocarán primero en individuos que por su trabajo tengan mayor contacto con personas, tales como policías, militares o los que prestan servicio de transporte.

Con todo lo anteriormente mencionado no se piense que se dejará de lado a los adultos mayores; no, por el contrario, como argumentó la doctora Siti Nadia Tarmizi, vocera del Ministerio de Salud para la planeación de vacunación Covid-19, inyectar a los integrantes de la familia que suelen ser los que salen de las viviendas para traer el sustento significa mayor protección para los familiares mayores que viven con ellos, ya que estos no estarían llevando el virus. Lo previo tiene sentido en un país como Indonesia en el que la gran mayoría de los hogares están conformados por miembros de varias generaciones, los cuales, muchas veces resulta imposible aislarlos por completo del resto, de ahí que inmunizar a los integrantes que salen le da una cierta protección a los demás.

Cabe mencionar que el antígeno anti Covid-19 que se está aplicando en Indonesia es el de la farmacéutica china Sinovac Biotech "CoronaVac" de las cuales ya han sido entregadas y puestas en movilización en diferentes centros hospitalarios 3 millones de las 125 dosis pactadas.