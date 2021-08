En Rusia un paciente contagió a 1,500 personas de Covid-19

Rusia.- Un paciente infectado con Covid-19 habría infectado a por lo menos 1,500 personas en Rusia, según reveló Alexánder Semiónov, jede del Centro Científico Estatal de Virología y Biotecnología Véktor en la ciudad de Ekaterimburgo.

De acuerdo con las declaraciones dadas por el experto al medio de noticias local TASS, este caso ha sido catalogado como el de mayor proliferación registrado en el páís luego de que una persona contagiará a 1,500 personas a la vez.

Semiónov detalló que, aunque está comprobado que una persona en promedio puede infectar de dos a tres personas con un coronavirus menos viral que la cepa Delta, la cual puede ir de cinco a seis. Un paciente con superpropagación puede infectar a un número mayor de personas.

"En Rusia, hay un caso máximo de superpropagación, cuando una persona infectó a 1.500 personas a la vez", indicó el experto.

Explicó que, si bien el Coronavirus se propaga por micro gotitas en el aire, este también se puede propagar por la interacción y el contacto social, por lo que recordó la importancia de seguir las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas.

"Si una persona no observa la distancia social, no usa máscara, sobre todo si no se siente muy bien". ... y sube a un vagón del metro, llega al trabajo y comienza a abrazar y besar a todos, luego tiene la oportunidad de convertirse en un súper distribuidor e infectar a una gran cantidad de personas", añadió Semiónov.

Rusia supera las 165 mil muertes por Covid-19

Este lunes Rusia superó las 165 mil muertes pro Coronavirus tras confirmar 750 nuevos decesos en las últimas 24 horas.

De acuerdo con las cifras, Rusia notificó 22 mil 160 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas y 769 fallecidos, elevando la cifra a 6 millones 469 mil 910 contagios y 165 mil 650 muertes desde que se presentó el primer caso de la enfermedad respiratoria en el país.

Una de las regiones más afectadas del país es Moscú ya que en la última jornada reportó 2 mil 150 nuevos contagios de Covid-19 y 59 muertes asociadas al virus.