En Texas los violadores podrían demandar a sus víctimas que desean abortar, si se aprueba esta ley

Estados Unidos.- Texas en su afán por prohibir el aborto, está apunto de aprobar una nueva ley, donde incluso los violadores podrían demandar al médico que realice el aborto y a cualquier otra persona, como un miembro de la familia, que los apoyó la interrupción el embarazo.

Esta legislación va mucho más allá al permitir que cualquier persona que no sea un funcionario estatal o local demande a un proveedor de servicios de aborto o a alguien que "ayuda e incita" a otra persona a obtener un aborto, ya sea que hayan estado o no directamente involucrados y si lo están o no ubicado en Texas.

Texas prohibiría los abortos después de seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, y permitiría a los ciudadanos hacer cumplir la regla a través de demandas civiles contra médicos y otras personas en virtud de una medida que recibió la aprobación preliminar del Partido Republicano.

En otras palabras, si una mujer en Texas, queda embarazada como resultado de una violación y un consejero de violación le proporciona información sobre cómo obtener un aborto, el violador podría demandar a ese consejero si la sobreviviente tuvo lo que el estado considera un aborto “ilegal”.

El violador también podría demandar al médico que realizó el aborto y a cualquier otra persona, como un miembro de la familia, que los apoyó para que se realizaran el aborto, según lo publicado por NBC News.

Cabe mencionar también que, si alguien que proporciona fondos para un aborto podría ser demandado, incluso si no sabía para qué se estaba utilizando el dinero, dado que cualquier persona que "tenga la intención de participar" en proporcionar un aborto ilegal también puede ser considerado responsable.

La medida ya ha sido aprobada por el Senado estatal y está programada para aprobar una votación de procedimiento de la Cámara el jueves.

El proyecto de ley de Texas prohibiría los abortos después de la primera detección de un "latido" embrionario, según lo informao por Associated Press.

La tecnología avanzada puede detectar un aleteo de señal eléctrica a las seis semanas de embarazo, aunque el embrión aún no es un feto y no tiene corazón. Un embrión se denomina feto a partir de la undécima semana de embarazo, dicen los expertos médicos.