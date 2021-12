En USA maestra espiaba a niños en internet para meterlos a club LGBT

Estados Unidos.- En California, Estados Unidos, una maestra de secundaria admitió que durante la pandemia por Covid-19 había espiado a sus alumnos por internet para identificar cuales eran candidatos para ingresar a un club de la comunidad LGBTQ.

La maestra de nombre Lori Caldeira quien trabaja en la secundaria Buena Vista inició una gran controversia en el distrito escolar de Spreckles Union cuando habló del reclutamiento para el club LGBTQ durante una conferencia.

Durante la conferencia de la comunidad LGBTQ la maestra mencionó que durante las clases virtuales habían espiado a sus alumnos y uno de ellos buscó en Google "Día de la visibilidad de las trans", motivo por el cual lo invitaron al Club LGBTQ.

"Cuando estábamos haciendo nuestro aprendizaje virtual, acechamos totalmente lo que estaban haciendo (los niños) en Google, cuando no estaban haciendo el trabajo escolar... Uno de ellos fue buscar en Google 'Día de la visibilidad de las trans'. Y pensamos, vamos a invitar a ese niño cuando regresemos al campus", mencionó la maestra.

Uno de los asistentes de la conferencia grabó las declaraciones y se lo envió a una periodista la cual destapó el caso, por lo que el club LGBTQ de nombre You Be You fue suspendido por las autoridades escolares, y a los docentes que participaron en el club levantaron una licencia administrativa.

Una docente declaró para un medio de comunicación que ella y su colega no querían vigilar a los niños que usaban el software GoGuardian el cual permite ver lo que hace los estudiantes para prevenir las malas conductas en internet.