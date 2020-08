En alerta 7 condados de Estados Unidos por incendios forestales en California

Estados Unidos.- El subdirector de Cal Fire, Daniel Berlant, dijo que se habían logrado algunos avances en la contención de las llamas en California.

Agregó que se espera que las temperaturas bajen levemente el fin de semana, pero que existe la posibilidad de más rayos en la noche del domingo.

En total, son más de 300 incendios en todo el estado, incluyendo más de una veintena que se considera de gran magnitud.

Muchos de los casi 119.000 evacuados han tenido dificultades para encontrar refugio y son reticentes a ir a los albergues dispuestos por las autoridades temerosos de contraer el coronavirus.

Residentes en los condados de San Mateo y Santa Cruz optaron por dormir en remolques que aparcaron en estacionamientos o playas a lo largo de la costa del Pacífico.

También se instó a los turistas de la zona a abandonar los hoteles o casas de alquiler.

Brigadas de bomberos, equipos de vigilancia y de extinción de incendios llegaban de varios estados, incluidos Oregón, Nuevo México y Texas, para asistir en el combate de las llamas, dijo el gobernador Newsom.

Pero ante las enormes dimensiones del desastre, también pidió ayuda a Canadá y Australia, que según dijo tenían "los mejores bomberos del mundo".

La mayoría de los incendios se producen en áreas despobladas y en total ya arrasaron unas 312.000 hectáreas en todo el estado, un área del tamaño de Rhode Island, dijo.

Tras criticar a Donald Trump en un discurso para la Convención Nacional Demócrata por las amenazas del mandatario de retirar fondos a California para el combate de incendios alegando una mala gestión forestal, Newsom reconoció no obstante el viernes la buena disposición del presidente ante la emergencia.

No he hecho ni una sola llamada telefónica al presidente en la que no haya respondido rápidamente, y en casi todos los casos ha respondido favorablemente... en lo que respecta a estos incendios forestales, dijo.