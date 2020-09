En apoyo a Trump, Youtuber defeca frente a la casa de Nancy Pelosi

Washington, EEUU.- Un hombre YouTuber, simpatizante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró el sábado captar la atención de miles de personas en su canal cuando en modo de "protesta pacífica" defecó en la entrada de la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El video titulado "Poopalosi" muestra cuando "Armando" o "Mando" camina hasta la casa de la líder demócrata en San Francisco, se baja los pantalones, se pone en cuclillas y hace sus necesidades.

Después Armando regresa donde dejó la cámara y dice:

Eso fue para el presidente Trump".

El video ya tiene 26.985 visualizaciones.

FUE DETENIDO

Tras lo sucedido, Armando volvió a grabar e informó que la Policía que protege a los miembros del Congreso lo había detenido.

"¡Fue aterrador! Pensé que mi vida había terminado en ese momento", dijo en el nuevo video titulado Im Gonna Need a Lawyer (Voy a necesitar un abogado).

Agregó que "me preguntaron por Kamala Harris, y sobre cómo bromeé en el video de que si ella vivía en San Francisco también haría lo mismo en su casa".

PIDE DISCULPA A PELOSI

El hombre, de 28 años, le dijo a New York Post que su acto "no es algo de lo que me enorgullezca" y lo llamó como una "protesta pacífica" que espera motive a los funcionarios a brindar más recursos para las personas que no tienen hogar.

"@SpeakerPelosi, sé que es posible que nunca veas esto, pero quiero que sepas que no quise hacer ningún daño ayer cuando hice lo que hice", escribió Armando.

En su canal de YouTube explicó que se quedó sin hogar hace 6 años y usa los videos para mostrar cómo es la vida en la calle.

"He viajado como mochilero por América. De Nueva York a Los Ángeles, y ahora tengo todo un país para experimentar. Soy un aspirante a cineasta, utilizo esta experiencia para filmar y apunto a armar una película", dice su descripción.