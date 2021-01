En cientos de millones de dólares se vende la mansión más grande del mundo

Estados Unidos.- ¿Te sobran unos cuantos millones y estás buscando una casa con mucho espacio? Ya no busques más, pues tras pasar casi una década construyendo la que, hasta tiempo presente, es considerada como la casa más grande del mundo, ahora ya se encuentra a la venta, disponible para quien deseé habitar sus 21 habitaciones y usar sus 42 baños, ah...pero solo si tienes 340 millones de dólares para comprarla ( 6 billones 686 millones 644 mil pesos mexicanos).

La enorme mansión está ubicada en un selectísimo vecindario de Bel-Air en Los Ángeles, California, Estado Unidos. Bel-Air junto a los otros barrios residenciales lujosos "Beberly Hills" y "Holmby Hills" forma el llamado "Golden Triangle" (Triángulo dorado). Para que te des una idea de lo ostentoso del lugar, las propiedades en esa área de los Ángeles pueden llegar a tener un precio de 20 millones de dólares o más. Artistas de talla mundial como Taylor Swifft, Jennifer Aniston, Lady Gaga, Mariah Carey o Shakira habitan en este portentoso lugar.

The One, la mansión más grande del mundo, ubicada en Los Ángeles, California, EE UU/ Fuente: captura de pantalla

El monumental inmueble fue bautizado con el nombre de The One y mide nada más y nada menos que 32 mil metros cuadrados, en los que alberga 21 habitaciones y 42 baños, el doble que los cuartos. The One demoró 8 años en ser construida, ocupando para ello la mano de obra de 600 trabajadores.

La fotografías difundidas por Architectual Diges ponen a disposición de los ojos curiosos partes de lo impresionante que es esta enorme y millonaria construcción, misma que es producto de los pensamientos del famoso arquitecto de Los Ángeles Paul McLean y ornamentada por la diseñadora de interiores Kathryn Rotondi.

Cabe mencionar que estos dos grandes de la arquitectura y el diseño, respectivamente, fueron contratados con el propósito de que hicieran posible la creación y estructuración del castillo de cortes contemporáneos del productor de cine Nile Niami, quien también ha desarrollado mega mansiones en Bel Air y Holmby Hills, el cual a su vez es dueño de las 2 hectáreas de tierra en las que fue levantada la mansión más cara de todo Estados Unidos.

Así como cuenta con 21 habitaciones, la edificación tiene una cochera con la capacidad de albergar a 30 automóviles en su interior, en algún lugar se tenían que quedar los vehículos de los invitados que se hospedarán en esos 21 cuartos, ¿no?

Debido a que la armazón se encuentra rodeada por un foso en tres de sus lados, pareciera que el majestuoso inmueble está flotando sobre la famosa ciudad de Los Ángeles, de acuerdo a lo declarado por Architectural Digest.

Además de su gran cantidad de espacios, la masión tiene una cancha de bolos, un salón para galas benéficas, 5 piscinas distribuidas en distintos lugares del enorme e impresionante inmueble y una sala de cine con 30 asientos.

Con todo y sus grandes excentricidades, una de sus características más llamativas son sus vistas de 360 grados, las cuales abarcan, en el este, hasta San Gabriel y, por el oeste, hasta el Océano Pacífico. Asimismo, si se sube a la terraza de 3 mil metros cuadrados se alcanza a observar por completo el centro de Los Ángeles.

Si bien, la opulencia de los espacios y los decorados que los adornan son apabullantes, lo que sus creadores pretendían al construirla era lograr hacer de ella una vivienda luminosa, liviana y sin complejidad alguna, de acuerdo a lo reportado por Daily Mail, McLean y Rotondi. De hacho, como prueba de ello, es que cuenta con ventanas que abarcan del techo al piso por las que entran los rayos de sol y que los muebles son sencillos buscando, ante todo, que cumplan con la función para lo que fueron creados.

Una vez que ya hemos dado un pequeño recorrido de lo que esta mansión tiene en sus interiores y exteriores, viene la parte del precio y a esta altura ya no se sabe qué sorprenda más, puesto que la "humilde" construcción cuesta 340 millones de dólares, el doble de la propiedad que hasta ese momento se había vendido en Estados Unidos (en New York se vendió una vivienda en 137 millones de dólares en 2014).

A pesar de que a nosotros los simples mortales el precio de esta majestuosa construcción nos puede parecer digna de infarto, lo cierto es que, como señala el periódico anteriormente citado, hay personas multimillonarias que pueden costearse eso y más. E l propio Niami piensa que esta no tardará en venderse.