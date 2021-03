En el Día de la Mujer, Jill Biden honra a las mujeres de 15 países por su valentía

Estados Unidos.- En el Día Internacional de la Mujer, la primera dama Jill Biden, honró la valentía de las mujeres de 15 países, quienes tomaron una “decisión intencional” de persistir y exigir justicia a pesar de su miedo, aseguró la esposa del presidente de los Estados Unidos.

Las 21 mujeres que fueron reconocidas este lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el premio International Women of Courage Award del departamento incluyen siete de Afganistán que están recibiendo honores póstumos.

La primera dama dice que las historias de las mujeres facilitan pensar en ellas como “héroes míticos o ángeles entre nosotros”, pero que también son seres humanos que quieren disfrutar de los placeres simples de la vida.

Algunas de estas mujeres se han pasado la vida luchando por su causa. Otros recién están comenzando un viaje que no pidieron, dice Biden en comentarios preparados para la ceremonia, que fueron obtenidos por The Associated Press.