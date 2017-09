¡En el aire! Selfies tan asombrosas que no creen ciertas

Brasil.- Un piloto comparte en redes sociales su fabuloso trabajo. Las imágenes atraen gran número de seguidores y para obtenerlas hace uso de un selfie stick, un teléfono móvil o, simplemente, una cámara en sus manos. Es capaz de sacar medio cuerpo por la ventana de la cabina del piloto en las alturas y tomar una fotografía. El riesgo lo vale, impresionará y tendrá miles de likes.

Conocido como Pilotganso, él es un piloto con 44 mil seguidores en Instagram originario de Rio de Janeiro, Brasil. Sus postales son de paradisíacos lugares como Dubai y Nueva York, y las nubes son su escenario y para el piloto su "escritorio".

Según Infobae, los escenarios son tan increíbles que efectivamente, las personas dudan de su veracidad. Muchos se preguntan si se trata solamente de alguna excelente de edición. Son imágenes muy claras y arriesgadas.

Pilotganso dijo sin tapujos el 23 de octubre del año pasado: "Esta foto es montaje", en su cuenta de Instagram muestra el tipo de vida que muchos desearían tener, su vida puede ser detenida en la cabina, el aire o con sus amigos y aún así es alfo fascinante.

'Selfies' que han llevado a los jóvenes a la muerte

Desde que las selfies llegaron a ponerse de moda también la muerte de los adolescentes por esta locura de la tecnología ha ido en aumento.

Algunos han muerto aplastados por vehículos, accidentes de carros, electrocutados, ahogados, todo por un segundo de distracción para la llamada 'selfie'.

A mediados del mes de julio, un video circuló en redes en donde dos hermanas paraguayas se encontraban en la parte delantera de un tractor, mientras grababan con su celular, de 16 y 19 años, las jóvenes perdieron la vida, pues una de ellas perdió el equilibrio y la otra por intentar rescatarla también cayó bajo las ruedas del tractor, ocasionándoles heridas mortales.

En el mismo mes un joven ruso murió electrocutado después de haber escalado una torre de trasmisión eléctrica para tomarse la foto desde lo más alto.

En el oriente lejano de Rusia, tres niños perdieron la vida al intentar tomarse la famosa imagen en las vías de un tren acercándose.

Una estudiante de 17 años de la India se ahogó al intentar tomarse la foto en un paseo marítimo.

Un estudio reciente llamado Me, Myself and My Killfie: Characterizing and Preventing Selfie Deaths, registró un total de 127 muertes por selfies en los 18 meses entre marzo de 2014 y septiembre de 2016.

15 muertes registradas en 2014; 39 reportadas en 2015; 73 víctimas en los primeros ocho meses de 2016 analizados por los investigadores.

De acuerdo a este estudio, La India es el país con más muertes registradas. Pues más del 60% de las muertes reportadas, ocurrieron ahí.

"La locura es realmente exagerada, no solo entre los jóvenes, sino también entre los adultos", se lamenta en declaraciones a 'Times of India' la psicóloga clínica Salma Prabhu, que explica que capturar "un elemento de emoción" y publicarlo inmediatamente en Facebook, Instagram o SnapChat "es el mantra".

Según RT, la especialista explica que "los comentarios llenan el vacío de la autoestima", ya que "nadie quiere ser dejado de lado".

Para estos investigadores, la tecnología es una peligrosa tendencia que incita a la muerte. "Tener muchos 'me gusta' no sirve de nada si estamos muertos".