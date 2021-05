En el aniversario de la muerte de George Floyd, su familia visita a Joe Biden en la Casa Blanca

Washingto.- La familia de George Floyd, se reunión este martes con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca, con motivo el aniversario de la muerte el afroestadounidense, y en un un momento para marcar la aprobación de una legislación para "erradicar el racismo sistémico" en el sistema de justicia penal.

En cambio, la familia de Floyd visitó Washington el martes para llorar con Biden y presionar al Congreso para que actúe mientras conmemoran la pérdida de su hermano, padre e hijo hace un año.

La muerte de Floyd provocó un ajuste de cuentas mundial sobre el racismo y los crecientes pedidos de reforma policial, pero una respuesta legislativa ha sido esquiva.

Aún así, los negociadores del Congreso siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de un proyecto de ley y dicen que han avanzado hacia un acuerdo esta semana.

Es una pelea legislativa de alto perfil en la que Biden ha pasado notablemente a un segundo plano, prefiriendo dejar el trabajo de elaborar un compromiso a los legisladores en Capitol Hill, en contraste con su febril defensa, tanto pública como privada, de su proyecto de ley de infraestructura y el COVID-19 paquete de socorro.

Los asesores de la Casa Blanca dicen que Biden y su equipo han estado en contacto frecuente con los negociadores del Capitolio sobre la legislación, pero que este es un tema en el que una campaña pública de alto perfil del presidente podría hacer más daño que bien, debido a los desafíos políticos. rodeando la factura.

La familia Floyd tiene múltiples oportunidades para opinar sobre los esfuerzos del Congreso el martes. Además de su visita a la Casa Blanca, la familia se reunió con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la representante demócrata Karen Bass, la principal negociadora de la Cámara sobre el proyecto de ley policial, así como con senadores clave.

Si bien Biden estableció el aniversario de la muerte de Floyd como la fecha límite inicial para que la legislación llegue a su escritorio, el tema de la reforma policial es particularmente espinoso desde el punto de vista político. Los negociadores del Congreso han luchado por encontrar un compromiso que pueda pasar por un Senado dividido equitativamente.

Aún así, hablando el martes en CNN, Philonese Floyd, el hermano de George Floyd, expresó optimismo sobre las posibilidades de que un eventual proyecto de ley sea aprobado por el Senado.

Creo que las cosas han cambiado. Creo que se está moviendo lentamente pero estamos avanzando, dijo.

También habló de la gravedad del día para la familia Floyd, diciendo que su hermana lo había llamado poco después de la medianoche para decirle: "Este es el día en que nuestro hermano nos dejó".

Ben Crump, el abogado de la familia Floyd, pidió a Biden que "reiterara que tenemos que aprobarlo".

Pero eso depende del Congreso, dijo Wade Henderson, presidente interino y director ejecutivo de The Leadership Conference on Civil and Human Rights, en un comunicado a la AP.