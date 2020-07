En el metro de Londres borran obra de Banksy que pudo estar valuada en mdd

Londres.-El enigmático y misterioso artista urbano Banksy, conocido mundialmente por sus obras de crítica social, hace algunos días realizo unas obras en una línea del metro de Londres escribiendo el mensaje 'if you don' mask, you don't get it' (si no te enmascaras, no lo entiendes), mensaje a favor de la utilización, acción que no fue bien recibida por el personal de limpieza de Transporte para Londres (TFL) según lo explicado en un comunicado, pues limpiaron los muros borrando la obra que pudo estar valuada en millones de dólares.

Aunque algunos habrían señalado que no era obra del artista, fue a través de redes sociales que Banksy compartió el video de como realizo la hazaña en los vagones de Londres información que fuera confirmada por él mismo el pasado 14 de julio.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En el video que ha sido compartido por numerosas páginas de arte urbano, muestra como Banksy armado con latas de pintura y esténcil y un traje de plástico blanco, realiza sus ya característicos dibujos de ratas en vivos color negro, mismos a los cuales le dibujo un cubrebocas con motivo a la pandemia.

Mientras que al final se muestra a bansky subiendo las escaleras del metro mostrando la frase i get lockdown'(me confino) y al final de las puertas del vagón del metro con la frase "but I get up again" "(pero me levanto de nuevo) acopañado la exitosa canción Tubthumping de Chumbawamba, frase que es mencionada en la canción.

También te pude interesar:

Minneapolis planea un monumento permanente en honor a George Floyd

Vandalizan de nuevo mural de “Black Lives Matter” en NY