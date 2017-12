En la piel llevarán los niños el descuido de sus padres

El Salvador.- Dos casas incendiadas en tan solo unas horas fue el saldo en Ciudad Delgado, donde en uno de los hechos el fuego causó quemaduras en pequeños.

En el primer siniestro, ocurrido en una casa de la avenida Paleca, el susto alertó a los vecinos y se realizó el reporte a bomberos, quienes acudieron rápidamente al lugar para controlar la situación.

Las autoridades dieron a conocer que no se trataba de una cohetería ilegal, los explosivos no estaban destinados para su comercialización, si no que serían utilizados para el festejo de año nuevo familiar.

La pirotecnia ha causado grandes tragedias. Foto ilustrativa: EFE

Según La Prensa Gráfica, el sitio de origen del fuego según las indagatorias fue en la cocina y la existencia de pólvora y pirotecnia en el sitio hacia muy comprometedor y riesgoso el control del mismo. Este suceso no dejó lesionados.

En la segunda casa afectada por el fuego se registraron dos pequeños con lesiones, el menor, de cinco años de edad, con quemaduras en el 35% de su superficie corporal.

Hay dos versiones sobre la causa del incendio. La primera señala que el menor se encontraba jugando con fósforos y la segunda que fue una vela la que inició todo.

Acompañaban a un cuerpo y la pirotecnia cobró sus vidas

Tancítaro, Michoacán.- En un hecho ya por demás lamentable, la tragedia envolvió a un suceso fúnebre con la explosión de un vehículo cargado con pirotecnia ocurrido en esta localidad.

El siniestro, ocurrió alrededor de las 10:00 horas de este lunes al momento en que varías personas viajaban a bordo de una camioneta acompañando a un cuerpo, en dicha unidad transportaban varias decenas de cohetes los cuales estallaron, en un momento determinado y por causas desconocidas.

Los cohetes estallaron en algún momento por causas aún no determinadas. Foto: Denuncia Ciuadadana Michoacán

El percance originó que se prendiera el tanque de la gasolina por lo que las llamas consumieron la unidad.

Incendio provocado por pirotecnia en Tancítaro. Foto:El Universal

El saldo de las víctimas

Dos personas resultaron calcinadas, además hubo cuatro personas gravemente heridas, mismas que fueron identificadas como:

Noel Osvaldo Quintero Cortéz de 19 años; quien presentó quemaduras de 1er y 2do grado en espalda y piernas así como posibles fracturas.

Mauricio Chávez Pantoja, de 15 años, quien resultó con una herida cortante en la cabeza.

Ignacio Rojas Estrada, de 40 años, quien presentaba quemaduras, así como fractura expuesta en una pierna.

María Guadalupe Soto Quintero de quien no se rindieron más informes .