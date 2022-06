En plena celebración del Día del Padre se desata tiroteo en Nueva York, hay un muerto y varios heridos

Nueva York.- La madrugada de este lunes, se registro un tiroteo en Nueva York, el cual dejó como saldo un hombre murió y ocho personas resultaron heridas en una aglomeración en Harlem, según la policía del estado.

En torno a las 00:40 de la madrugada, los agentes respondieron a reportes sobre disparos en FDR Drive y encontraron a cinco personas con heridas de bala, según dijo la policía citando información preliminar. Los cinco fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.

Otras cuatro personas con heridas de bala llegaron a hospitales, autorizadas por la policía. Un hombre de 21 años fue declarado muerto en el hospital. Los heridos eran seis varones y dos mujeres.

“Este fin de semana del Día del Padre es un fin de semana en el que se suponía que la gente debería poder disfrutar con sus familias”, dijo la comisionada de policía Keechant Sewell en una conferencia de prensa.

La investigación estaba en marcha el lunes y la policía no tenía detalles en un primer momento sobre por qué se había reunido la gente o qué podría haber llevado a la balacera, informó The Associated Press.

En un principio no se dio información sobre posibles sospechosos, aunque la policía dijo en Twitter que se había recuperado un arma en el lugar. Se pidió a la población que ofreciera cualquier información de la que dispusiera.

“Las personas envalentonadas responsables de esto son precisamente a los que combaten nuestros agentes cada día para que nuestra ciudad sea segura”, dijo Sewell.