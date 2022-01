¡En plena pandemia! Papa Francisco deja el Vaticano para visitar tienda de discos

Italia.- Este martes, el Papa Francisco salió del Vaticano para dirigirse a una tienda de discos ubicada en el centro de Roma, la cual era frecuentada por él en tiempos pasados cuando arribaba a la capital italiana fungiendo como cardenal y arzobispo de Buenos Aires (Argentina).

El religioso arribó al lugar comercial "Stereosound" en un Fiat 500 de color blanco casi de forma incógnita, portando una mínima escolta y manteniendo un bajo perfil en todo momento.

Stereosound es una de las pequeñas e históricas tiendas de música que subsisten en Roma, y se encuentra localizada cerca del Panteón, de acuerdo a la información proporcionada a uno de los periodistas que, por mera casualidad, fue testigo del momento en el que el Sumo Pontífice arribó al establecimiento.

Mientras Bergoglio permanecía dentro de la tienda de discos en el centro de la capital del país europeo, varios elementos policíacos permanecieron a las afueras del local sin perder en ningún momento de vista los taxistas que habían visto al religioso meterse en el lugar.

Según las declaraciones del periodista Javier Martínez Brocal, el Papa Francisco estuvo dentro de Stereosound poco más de 12 minutos, tiempo en el que tras ser obsequiado por la dueña del establecimiento con un disco, procedió a bendecir a la mujer mayor, así como a su hija y a su yerno.

El Sumo Pontífice era un asiduo cliente de la tienda cuando solía viajar a Roma, pero, tras haber sido nombrado Papa en el 13 de marzo de 2013, no había vuelto al establecimiento de venta de discos.

Papa Francisco desata polémica por declaraciones sobre los hijos

A penas la semana pasada, el Papa Francisco causó revuelo en las redes sociales, tras afirmar que las parejas que deciden no tener hijos o adoptar y, en vez de ello, crían perros o gatos, son "personas egoístas".

"Hoy vemos una forma de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y ya, pero en cambio tienen perros y gatos que ocupan ese lugar", refirió el religioso durante su audiencia general desde el Vaticano.

Los dichos del Papa dividieron opiniones en las redes sociales. No obstante, las generaciones más jóvenes se lanzaron contra el religioso, acusándolo de no tener autoridad para llamar egoístas a las parejas que no desean tener hijos.