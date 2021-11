"Encadenada como un perro": Kala fue abusada y secuestrada por un agente inmobiliario que resultó asesino serial

En mayo de 2017 el ex agente inmobiliario fue condenado a siete cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional más 60 años adicionales, esto por siete cargos de asesinato en primer grado, dos por secuestro, uno por agresión sexual y tes por posesión de armas.

En su testimonio, Kala Brown relató que ella y su novio habían acudido a la propiedad de Todd Kohlhepp porque él los contrató para realizar un trabajo de limpieza, ya que a eso se dedicaban. Ella había conocido al empresario cinco años atrás y él solía encomendarle trabajos de ese tipo, así que no dudaron en acudir.

" Todd le disparó a Charlie Carver tres veces en el pecho . Lo envolvió en una lona azul. Lo puso en la parte de atrás de un tractor y me encerró aquí. Nunca lo volví a ver. Él decía que estaba muerto y enterrado. Dijo que había varios cuerpos enterrados afuera", respondió Kala.

Se trataba de un gran terreno de 40 hectáreas protegido con cercas y un portón, y que era propiedad de Kohlhepp, un exitoso agente inmobiliario de 45 años que figuraba en el registro de agresores sexuales, por lo que la policía no dudó en pedir una orden de cateo.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.