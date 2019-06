Encuentran cabeza de bailarina del ballet de Bolshoi

Moscú, Rusia.- Olga fue reportada como desaparecida hace cinco años y fue hasta hoy que las autoridades encontraron una cabeza que podría ser de la joven de 25 años, que era bailarina de ballet de Bolshoi.

Olga desapareció luego de que recibiera chantajes de un hombre desconocido, quien presuntamente poseía fotografías eróticas de la joven. Tras cinco años de la desaparición de la bailarina de ballet, se le dio por muerta pero recientemente la Policía rusa infirmó que encontraron un cráneo el cual podría pertenecer a la joven.

Las autoridades informaron a los medios locales que el cráneo humano fue hallado cerca de la posición donde se registró por última vez la señal del móvil de Olga. La policía investigadora realiza pruebas de ADN a los restos humanos para dar a conocer si realmente el cráneo es de Olga.

Los familiares de la bailarina manifestaron a la policía que la joven había pagado mucho dinero para que el supuesto chantajista par que no publicara las imágenes en internet, en donde presuntamente se daba conocer que había trabajado como acompañante de clientes, pero pese a eso, las fotografías se difundieron en internet.

Tras la desaparición, un hombre casado de nombre Malkhaz, relacionado con Olga fue detenido en Moscú en el 2017, luego de intentar huir a Alemania por lo que fue extraditado con una orden de detención de la Interpol.

Malkhaz es el presunto responsable del asesinato de la joven. El adulto de 39 años habría llevado a la joven a otra ciudad donde habrían acudido a una fiesta privada donde estaría un hombre adinerado.

Luego de la fiesta privada, Malkhaz habría llevado a la joven a un apartamento donde le arrebató la vida y posteriormente habría tirado los restos en un parque.

Momentos antes de que Olga desapareciera, la madre de la bailarina recibió un mensaje. Su hija le contaba que había cometido un delito y que no podía ir a Moscú.

“Mamá, robé una gran cantidad de dinero. No puedo ir a Moscú. Ahora iré a Europa por 10 días. No respondas llamadas si te llaman. No me busques. No vayas a ningún lado”, decía el mensaje.

El abogado del presunto asesino cree que la bailarina aún podría estar con vida.