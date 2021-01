Enfermero de Reino Unido contrae covid-19 tras una primera dosis de la vacuna

Inglaterra.-Un enfermero de Reino Unido de emergencias dio positivo por COVID-19 un mes después de recibir su primera inyección de la vacuna, y solo unos días después de que se cancelara su segunda dosis programada.

David Longden, de 43 años, fue una de las primeras personas en el mundo en vacunarse, y recibió el jab de Pfizer el 8 de diciembre, el día en que se lanzó en el Reino Unido, dijo a Wales Online.

El galés estaba programado para recibir su segunda dosis el martes pasado, pero fue cancelado bajo una nueva política del gobierno para dar prioridad a que más personas reciban sus primeros disparos, dijo el medio.

Solo dos días después de esa cita pospuesta, Longden dijo que comenzó a sentirse enfermo, dio positivo por coronavirus el sábado, dijo a Wales Online.

"Tuve un dolor de cabeza y luego un terrible resfriado", dijo, y dijo que también tenía diarrea y "se sentía realmente 'fluido' y letárgico".

Se siente como la ruleta rusa con este virus, ya que no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, dijo la enfermera del Hospital Princess of Wales en Bridgend.

"He visto que la gente se pone muy, muy mal con eso y no solo los ancianos". Criticó la decisión del gobierno de retrasar la administración de la segunda dosis, sin la cual Pfizer ha dicho que los receptores no tienen protección total.

“El gobierno necesita proteger a su personal de primera línea del NHS; no hacerlo es miope”, dijo al medio local.

Me han dejado fuera de acción durante varios días mientras el departamento de emergencias está lleno de pacientes, dijo.

También teme infectar a su pareja, que es diabética y tiene "muchos otros problemas de salud".