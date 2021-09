Entre los 100 más influyentes de la revista TIME; Meghan y Harry elogiados y criticados por acciones humanitarias

La portada de la revista TIME presentó a Meghan Markle y el príncipe Harry en el número donde dieron a conocer la lista de 2021 de las 100 personas más influyentes del mundo, en donde fueron elogiados por un amigo cercano por sus causas humanitarias y “dar voz a los sin voz”, en lugar de vivir una vida tranquila en su mansión de California, aun cuando la sesión fotográfica que presentaron es directamente desde la misma.

En la sección de la lista “Íconos”, el duque y la duquesa de Sussex comparten el lugar junto a personajes como Naomi Osaka, Dolly Parton, Britney Spears y Alexei Navalny.

La publicación estadounidense cuenta con un perfil de las personas que aparecen en la lista, sin embargo aquella dedicada a Meghan y Harry fue calificada como “aduladora” por parte de los críticos, el mismo fue escrito por su amigo y chef José Andrés, cuya organización benéfica es apoyada financieramente por los duques de Sussex a través de su fundación Archewell en India y el Caribe.

“En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Corren hacia la lucha” escribió el chef, “Sería mucho más seguro disfrutar de su buena fortuna y permanecer en silencio. Eso no es lo que hacen Harry y Meghan, ni quiénes son”.

Meghan y el príncipe Harry entre los 100 más influyentes del TIME

Aun así, en las fotografías de la portada se ve a los duques en una terraza de su mansión de $14.65 millones de dólares y luego de verde caminando por su finca en Montecito, California. En otras imágenes, se ve a la pareja con atuendos elegidos por las estilistas Clare y Nina Hallwroth, sin embargo fueron criticadas por un crítico y fotógrafo que dijo era un “Terrible trabajo de retoque. Parecen CGI”.

Otras personas comentaron que la fotografía parecía demasiado retocada o reveladora, ya que el príncipe Harry se encontraba detrás de su esposa y lucía “completamente incómodo mirando detrás” según un crítico.

José Andrés presumió el “sentido de urgencia” que domina las acciones de los duques, en donde ejemplificó el incidente cuando Harry servía en Afganistán y corrió a su helicóptero Apache cuando su base aérea fue atacada; así como mencionó que Meghan ha sido activa mucho tiempo en defensa de las mujeres y niñas del mundo.

“Convierten la compasión en botas en el suelo a través de su Fundación Archewell. Dan voz a los que no la tienen a través de la producción de medios. De la mano de socios sin fines de lucro, asumen riesgos para ayudar a las comunidades necesitadas, ofreciendo apoyo de salud mental a mujeres y niñas negras en los EE.UU. y alimentando a los afectados por desastres naturales en la India y el Caribe”.

Durante la descripción de su perfil no se mencionan los problemas de los duques de Sussex con la Familia Real británica o la serie de entrevistas en donde revelaron racismo hacia su hijo y la forma en que Meghan fue ignorada durante su embarazo y a punto de cometer suicidio a causa del trato que le daban.

Los elogios continuaron durante todo el perfil escrito sobre la pareja, ignorando las problemáticas que han sido publicadas desde que los duques dejaron la Familia Real.