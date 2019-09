Envían a juicio a Cristina Fernández por presuntos sobornos

Buenos Aires.- El juez federal Claudio Bonadio dispuso hoy enviar a juicio a la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández (2007-2015), en el caso que investiga presuntos sobornos en la adjudicación de obras públicas.

La diligencia busca determinar si Fernández, actual candidata a la vicepresidencia de Argentina, encabezó durante su mandato como presidenta una red de funcionarios para recibir sobornos de contratistas de obra pública.

La investigación judicial se conoce como "causa de los cuadernos", debido a que comenzó con una serie de anotaciones en cuadernos que realizaba el chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno.

El conductor anotaba con detalle días, horas y montos del dinero que presuntamente recaudaba de empresarios a favor de altos funcionarios.

De acuerdo con la agencia estatal de noticias Télam, Bonadio resolvió finalizar la etapa de instrucción del expediente, que ahora deberá ser sorteado para la asignación a un tribunal oral. Dicho tribunal será el que lleve a cabo el debate en el banquillo de acusados para medio centenar de imputados, entre ellos Fernández, así como ex funcionarios y empresarios.

La ex presidenta de Argentina está acusada de los presuntos delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, así como de cohecho pasivo, en calidad de coautora, según el expediente. Está también acusado el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido (2003-2015), entre otros ex funcionarios y contratistas de obra pública.

La investigación contra Fernández comenzó luego de que el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, declaró bajo la figura de "arrepentido" en la "causa de los cuadernos".

El ex directivo sostuvo en su declaración que empresarios pagaban sobornos a ex funcionarios para evitar licitaciones de obras públicas, de manera que eran las mismas empresas las que se designaban entre sí para obtener los contratos.

Fernández "será elevada a juicio por hechos de corrupción cometidos mientras ocupaba el cargo máximo del Poder Ejecutivo Nacional", apuntó el juez en su resolución de 154 páginas. "Sus consecuencias se extienden a la sociedad en general, ante el grave perjuicio millonario ocasionado", agregó.

En reiteradas ocasiones, la ex mandataria ha rechazado las acusaciones de Bonadio, al sostener que se trata de una "persecución judicial" en su contra.

En su fallo de este viernes, Bonadio pidió además prisión preventiva para Fernández, medida que no se puede hacer efectiva hasta que el Senado disponga quitar los fueros parlamentarios a la ex presidenta.

En marzo pasado, Bonadio dispuso iniciar otros dos procesos formales contra la ex presidenta en dos investigaciones paralelas, relacionadas a la presunta entrega de subsidios irregulares a empresas ferroviarias y a compañías del transporte público automotor.

La ex mandataria afronta desde el 21 de mayo pasado un juicio oral y público ante el Segundo Tribunal Oral Federal, acusada de fraude en la concesión de obras públicas a empresarios cercanos a su familia.