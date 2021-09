Equipo de fútbol femenino de Afganistán y sus familias reciben asilo en Portugal

Afganistán.- Las niñas de la selección nacional de fútbol de Afganistán y sus familia, esperan la gran noticia que podrían salir del país, finalmente el mensaje llegó el domingo temprano: un vuelo chárter llevaría a las chicas y sus familias desde Afganistán a su nuevo hogar en Lisboa, Portugal.

Las chicas estaban ansiosas, durante semanas, se habían estado moviendo por el país, esperando la noticia de que podían irse. Una quiere ser médico, otra productora de películas, otras ingenieros, todas sueñan con crecer para ser futbolistas profesionales.

"Dejaron sus casas y dejaron todo atrás" , dijo a The Associated Press Farkhunda Muhtaj, la capitana de la selección nacional femenina de Afganistán que desde su casa en Canadá había pasado las últimas semanas comunicándose con las niñas y trabajando para ayudar a organizar su rescate. . "No pueden imaginarse que están fuera de Afganistán".

Desde la retirada de Estados Unidos de Afganistán, las niñas, de 14 a 16 años, y sus familias, habían estado tratando de irse por temor a cómo podrían ser sus vidas bajo los talibanes, no solo porque las mujeres y las niñas tienen prohibido practicar deportes, sino porque eran defensores de las niñas y miembros activos de sus comunidades.

El domingo por la noche aterrizaron en Lisboa, Portugal.

En entrevistas con AP esta semana, Muhtaj, miembros del equipo de fútbol, algunos de sus familiares y el personal de la federación de fútbol, hablaron sobre sus últimos días en Afganistán, el esfuerzo internacional para rescatarlos y la promesa de su nueva libertad.

La misión de rescate, llamada Operación Balones de Fútbol, fue coordinada con los talibanes a través de una coalición internacional de exfuncionarios militares y de inteligencia estadounidenses, el senador estadounidense Chris Coons, aliados estadounidenses y grupos humanitarios, dijo Nic McKinley, un veterano de la CIA y la Fuerza Aérea que fundó DeliverFund con sede en Dallas, una organización sin fines de lucro que asegura viviendas para 50 familias afganas.

“Todo esto tenía que suceder muy, muy rápido. Nuestro contacto en el terreno nos dijo que teníamos una ventana de aproximadamente tres horas ”, dijo McKinley. "El tiempo era una gran parte de la esencia".

