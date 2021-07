Era un apasionado. Las cartas de amor que el Chapo enviaba a sus mujeres

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera es conocido como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, pero una faceta como poco conocida del exlíder del Cártel de Sinaloa, la del apasionado que escribe cartas de amor a sus mujeres, salió a la luz durante el juicio que lo llevó a prisión.

Y es que ante la Corte Federal de Brooklyn salió a relucir la relación sentimental que "El Chapo" mantuvo con la exdiputada Lucero Guadalupe Sánchez, un romance que estuvo marcado por las cartas del capo.

Como evidencia, la Fiscalía exhibió una carta que Guzmán Loera le escribió a la exdiputada local de Sinaloa, en la que la instruye sobre cómo obtener la identificación falsa con la que lo visitó en 2014 en el penal del Altiplano.

Leer más: Trillizas embaradas al mismo tiempo, juntas celebrarán el nacimiento de sus bebés

La carta del Chapo a la exdiputada Lucero

Sin embargo, también salió a relucir la pasión del capo sinaloense, quien se dirige a Lucero Sánchez con frases de tono muy amoroso que evidenciaban su fuerte relación.

Vivir sin tus palabras es mucha soledad", se lee en un fragmento de la carta de "El Chapo".

En otra parte del texto, el fundador del Cártel de Sinaloa le expresa su alegría a la exdiputada por el bienestar del hijo suyo que supuestamente esperaba, y además le pide el favor de otorgarle la ficha de una clínica al momento de escribirle o visitarlo.

"Te cuento que me dio mucho gusto recibir tu carta de amor y al leerla me puse muy feliz; me puse muy feliz al darme cuenta que nuestro hijo está muy bien. ¡Qué alegría que no dejes de cuidarte!... No te comentaré nada que no te parezca, mi amor. Lo único que quiero que me hagas favor e que cuando me escribas o cuando vengas me des la ficha de cuando estuviste en la clínica, amor, no creo que eso te desencomode (sic)".

Lucero Sánchez fue destituida de su cargo como diputada tras revelarse su relación con

Sobre el presunto embarazo de Lucero Sánchez, en su carta "El Chapo" le comenta que si resulta ser niña llevará el nombre de ella, pero si es niño se llamará como el abuelo o el padre, es decir él.

En la misma misiva, el capo le habla a su amante sobre el contacto entre ella y Dámaso López Núñez, alias "El Licenciado", quien por entonces era uno de sus principales operadores y luego testificó contra él en su juicio.

Joaquín Guzmán le pide a la exdiputada de Sinaloa que no deje de buscar a "El Licenciado" a propósito de una indemnización, y luego cambia el tema para expresarle cuánto la extraña a ella y su "hermosa hija".

"Te cuento que tengo muchas ganas de leerte. No dejes de estarle hablando al Lic para lo de la indemnización, ya que debe estar lista, amorcito, cuando vengas... hablaremos corazón, ya deseo verte y verte tu pancita, nuestra y hermosa hija. Si es niña, le pondremos como la mamá; si es niño como su abuelo o como su papá, ya veremos qué piensa la mamá amor, que amo mucho...", dice.

"El Chapo" le escribió con su puño y letra esta carta a la exdiputada sinaloense. Foto: Especial

Tus caricias es mucho desamparo... es mucha soledad, porque te amo y siempre te amaré y ahora que me darás un hijo más te amaré, que linda eres amor, en todos los aspectos. Se despide quien te ama...", le escribe "El Chapo" a su amada.

Lucero Sánchez fue detenida en 2017 en la frontera con Estados Unidos, donde intentaba pedir asilo, y actualmente enfrenta acusaciones por delitos de narcotráfico.

Tras darse a conocer su amorío con Guzmán Loera, además del apoyo que le brindó en actividades ilícitas, se le conoce como la "Chapodiputada", por lo que también fue destituida de su cargo como diputada.

Leer más: Se derrumba edificio en Washington y deja 5 heridos, a una semana de colapso en Miami

Al testificar contra el capo, la exlegisladora aseguró que su relación con él era una mezcla de enamoramiento y miedo, al explicar cómo le marcaba corazones en los paquetes de marihuana que le enviaba y se esforzaba en mantenerlo contento en el trabajo para que no involucrara a sus hermanos en el negocio.

Sánchez también confirmó que el hijo que tiene es fruto de la relación con "El Chapo" Guzmán, ante lo cual él reaccionó con aparente orgullo. Además, dijo que se conocieron en 2010, cuando él ya era esposo de Emma Coronel, con quien tiene dos hijas.

En cuanto al exlíder del Cártel de Sinaloa, actualmente cumple su condena a cadena perpeteua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.