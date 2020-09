Ernesto Herrera, el primer mexicano en ser vacunado contra el Covid-19

Madrid, España.- Un mexicano hizo historia al ser el primero en probar la vacuna contra el Covid-19. Ernesto Herrera de 51 años de edad alzó la mano y fue voluntario de recibir la vacuna experimental en fase II. Actualmente vive en Las Rozas esto en Madrid, España.

Ernesto tuvo contacto con la noticia de una vacuna contra el Covid-19 hace unas semanas al saber que en España se iniciaría un reclutamiento para voluntarios que estuvieran dispuestos a ser parte del proyecto. Dicha vacuna llega desde el laboratorio de Janssen de Johnson & Johnson.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Desde hace ya más de 22 años que Ernesto vive fuera del país, así que de esta forma vio la posibilidad de ayudar en tiempos de incertidumbre. Nació en la Ciudad de México, ha estado en distintos países del mundo completando sus estadios como en Alemania, Cuba pero todo desencadenó en España donde encontró el amor y desde hace dos décadas que es residente la capital española.

Una vez que se decidió acudir a uno de los hospitales que participan en este proyecto. El mismo Ernesto compartió su anécdota en donde explica que lo hace con la gran incertidumbre de no saber que pasará pues no sabe si funcionará, "No se sabe si va a funcionar o si te va a ir peor, es decir, que salga peor el remedio que la enfermedad y tampoco acudes por dinero, por que no pagan por participar en este experimento, es cuestión de voluntad", dijo a El Universal.

De acuerdo su explicación llamó al hospital La Princesa, donde entregó sus datos para el proceso de registro. Cuenta que junto a él hubo otras 180 personas que accedieron de forma voluntaria a ser parte del experimento, en su mayoría eran españoles. Días después fue solicitado para tener una reunión para externar dudas y recibir instrucciones.

En ese momento sabía que no había como hacerse para atrás, se le explicó en que consistía la vacuna la cual está conformada por la proteína del coronavorus y otros elementos que ya existen. Una vez explicado cualquier duda procedieron a ser vacunados, fue el pasado miércoles 16 de septiembre cuando la vacuna fue probaba en él, relata que la aplicaron en su brazo izquierdo como cualquier otra.

Ya con algunos días de su primera intervención ya que de acuerdo con el laboratorio serán dos dosis más las que se utilicen en cada uno de los voluntarios, Ernesto confesó que ha sentido dolor en su brazo, pero que no ha tenido algún problema además de eso, por lo que hasta el momento no presenta efectos secundarios evidentes. Explica que las siguientes dosis serán utilizadas dentro algunas semanas.

"Yo tengo muchos motivos como aliciente porque mi hermana, que ha trabajado en laboratorios farmacéuticos me insistió hasta que pudo que no lo hiciera, pero yo me he mantenido bastante firme porque creo que tengo que dar una lección a mis hijos, yo no quiero ser profesor de nadie, pero de mis hijos sí, y es una lección de solidaridad humana, yo creo mucho en ello", finalizó.