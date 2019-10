Es apuñalado, saca el cuchillo de su estomago y mata a su agresor

Sidney, Australia.- Un hombre sacó una cuchilla de su estómago después de ser acuchillado y luego apuñaló fatalmente al hombre que lo atacó en una pelea fuera de un bar australiano, dijo un informe el martes.

El hombre, Christian Hargrave-McKey, de 30 años, había dejado el pub para comprar comida con sus amigos cuando se enfrentó a Mark Thomas, de 60 años, informó el Sydney Morning Herald, citando documentos de la corte que se hicieron públicos recientemente.

Cuando el grupo comenzó a pelear, Thomas sacó un cuchillo y Hargrave-McKey lo desafió a usarlo, diciendo: "adelante, m****** apuñálame", según el informe.

Hargrave-McKey luego sacó el cuchillo de su estómago y lo usó en Thomas, apuñalándolo 11 veces en la espalda y el pecho, según el informe.

Pixabay

Thomas murió en la escena poco tiempo después. Hargrave-McKey hizo una comparecencia ante el tribunal el martes y se declaró culpable de homicidio involuntario, informó el Herald.

Se desestimó un cargo de asesinato contra él. Ha estado tras las rejas desde que fue dado de alta de un hospital en enero, según el informe.

"Tupac Shakur" es detenido por enfrentarse a policías con cuchillo

Un hombre llamado Tupac A. Shakur, que no es el rapero fallecido, fue arrestado en Tennessee el viernes después de presuntamente atacar a la policía con un cuchillo.

Los agentes de policía en Johnson City estaban tratando de arrestar a Shakur, de 40 años, con una orden de otro departamento cuando "intentó girar hacia [ellos] con un cuchillo en la mano antes de ser llevado al suelo", dijeron los policías en un comunicado de prensa.

Tupac Shakur

Se encontró una jeringa y varias bolsas de metanfetamina en Shakur, dijeron los policías. Fue detenido en el Centro de Detención del Condado de Washington con una fianza de $ 18,000 dólares por cargos de asalto agravado, resistencia al arresto, posesión de metanfetamina y parafernalia ilegal de drogas.

Shakur se presentará el lunes en la Corte de Sesiones Generales del Condado de Washington.

Tiene el mismo nombre, hasta la inicial, que el rapero nacido en Harlem, cuyo álbum de 1996 se llamó "All Eyez on Me". El rapero Tupac fue asesinado a tiros en septiembre de 1996 a la edad de 25 años.