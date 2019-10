Es arrestada pero se resiste golpeando y mordiendo a los policías

Wisconsin.- Una mujer de Wisconsin fue acusada de golpear a un oficial de policía y morder a otro durante su arresto luego de que supuestamente amenazó a un empleado de Walmart la semana pasada, dijeron las autoridades.

Shanterrica Johnson, de 18 años, y un amigo estaban causando disturbios en la tienda minorista de Brown Deer cuando llamaron a la policía, informó FOX6 Milwaukee, citando una denuncia penal.

El Departamento de Policía de Brown Deer publicó imágenes de la cámara del cuerpo del incidente, que parecía mostrar que las mujeres no cooperaban con los oficiales. Johnson se había negado a dar su nombre a los oficiales, que pasaron 20 minutos tratando de conocer su identidad, según la denuncia penal.

Se puede escuchar a los oficiales explicando la situación a la madre de Johnson en presencia de empleados de la tienda, diciéndole que si no pueden identificar a las dos mujeres, tendría que haber un informe policial.

Shanterrica Johnson

Si se identificaran, solo habría una entrada de registro para el departamento de policía, dijeron los oficiales. Cuando Johnson se volvió discutidor y nuevamente se negó a identificarse o dejar que los oficiales le tomaran la huella digital, se puede escuchar a un oficial diciendo que tendrán que arrestarla por obstrucción.

Cuando la policía intentó detener a Johnson, golpeó a un oficial en el pecho, informó WDJT-TV. Durante la pelea, se puede escuchar a un segundo oficial gritando: "¡Ella solo me mordió!" Los oficiales luego usaron una Taser en Johnson y la esposaron, informó la estación.

La madre de Johnson emitió una declaración a FOX6, en la que dijo que su hija "sufrió enormemente" y criticó a los oficiales por violar sus derechos humanos y constitucionales.

"No estaba bajo arresto. No violó ninguna ley. Era una cliente que pagaba en Walmart", dijo la madre de Johnson, que no deseaba ser identificada. Johnson enfrenta un cargo de agresión a un agente de la ley.