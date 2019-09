Texas.- Los policías buscan a Paul Nixon, de 51 años, del condado de Harris, Texas, por falsificar el nombre de su esposa y el nombre de un notario en documentos legales en un intento fallido de solicitar el divorcio sin decírselo a la mujer, dijeron funcionarios locales el miércoles.

"Raramente vemos algo como esto", dijo el agente del condado de Harris Mark Herman a The Post. “En este caso particular, el caballero decidió pasar por un divorcio, pero el único problema es que dejó a su esposa fuera del proceso. Y eso es una violación de la ley aquí en Texas ".

Nixon, que vive a las afueras de Houston, está siendo buscado por agentes por cargos de perjurio agravados por delitos graves después de que su esposa contactó a los agentes el 14 de mayo para informar que su esposo había presentado y obtenido un decreto final de divorcio con funcionarios de la corte sin su conocimiento, dijo Herman.

La mujer se contactó con el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, solo para encontrar varios documentos con su firma falsificada. La pareja había estado casada por "solo un par de años", dijo Herman.

El decreto final de divorcio ha sido anulado debido a que la disolución se obtuvo de manera fraudulenta, dijo Herman, lo que significa que la pareja todavía está casada bajo la letra de la ley.

Nixon, quien enfrenta hasta 10 años si es declarado culpable y tiene una orden de arresto sin fianza, permaneció en fuga hasta el miércoles. "Tenemos equipos de oficiales buscándolo en este momento", dijo Herman.

Todos pudieramos pensar que una mujer siempre sueña con tener un ”principe” a su lado, el cual la concienta y la entienda siempre, sin embargo, hay exepciones, como es el caso de una joven en el emirato árabe de Fuyaira, quien asegura que su esposo es perfecto y que tiene demasiadas atenciones con ella.

Desde hace un año no tenemos problemas. Me ahoga con su extremo amor y afecto. Me ayuda a limpiar sin que se lo pida. Mi vida se volvió un infierno porque es demasiado amable, señaló la mujer.