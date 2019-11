Es inminente un acuerdo para ratificar el T-MEC, afirman

Washington.- Un acuerdo entre la oposición demócrata en el Capitolio y la Administración del Presidente Donald Trump para ratificar el nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es inminente, aseguró hoy la Presidenta de la Cámara Baja de EU, Nancy Pelosi.

En un espaldarazo al acuerdo comercial firmado por los tres países en noviembre de 2018, Pelosi aseguró que las negociaciones de los demócratas sobre el tema con la Administración Trump están avanzando positivamente y aseguró que buscaría ratificarlo en 2019.

"Estamos avanzando positivamente en términos del Tratado entre México, EU y Canadá", dijo Pelosi este jueves en su rueda de prensa semanal comentando sobre las negociaciones de los últimos días.

Al final todo se trata del (mecanismo de) cumplimiento (del acuerdo). Creo que si podemos llegar al lugar donde necesita estar, algo que es inminente, este puede ser un borrador para acuerdos comerciales futuros. Un buen borrador, dijo Pelosi, en sus comentarios iniciales en la conferencia.

Demócrata Pelosi abre puerta a concluir proceso de T-MEC este año https://t.co/6BpSPJRXWT pic.twitter.com/0lbGJ5sb6h — Sentido Común (@sentidocomunmx) November 14, 2019

Desde junio, nueve congresistas demócratas negocian con el Representante Comercial de EU, Bob Lighthizer, sobre temas que los demócratas creen son preocupantes dentro del acuerdo: temas laborales, ambientales, medicinas biológicas y el mecanismo de cumplimiento de los compromisos.

"Lo que tenemos que hacer es: tan pronto como lleguemos a una conclusión (de las negociaciones) es tener escrito el lenguaje de implementación... me gustaría ver que lo hagamos este año, ese sería mi objetivo. No me imagino que se necesitaría mucho más en el Senado para aprobar", dijo Pelosi.

Las palabras del Pelosi son una señal de optimismo para los partidarios del T-MEC dado que únicamente quedan 12 días de sesiones en el Capitolio antes de que culmine el año y a sólo dos semanas del Día de Acción de Gracias, fecha que el Gobierno mexicano había colocado como meta.

Sin embargo, y a pesar de que los temas laborales son parte del texto central -diferencia del aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)- y de que México promulgó en mayo una histórica reforma a la justicia laboral, los sindicatos de EU siguen opuestos al T-MEC.

Hoy en la Comisión de Trabajo del ⁦@senadomexicano⁩ solicité información sobre los ACUERDOS PARALELOS DEL T-MEC que se estarían negociando sobre el tema laboral, medio ambiente e industria farmacéutica. Importante conocer cualquier elemento que modifique el Tratado firmado. pic.twitter.com/KZ4Z56jR2q — Vanessa Rubio Márquez (@VRubioMarquez) November 13, 2019

"Tenemos valores comunes con la AFL-CIO", dijo Pelosi sobre la central obrera más importante de EU, que en días pasados había solicitado a los demócratas no avanzar muy rápido en una ratificación del T-MEC sin compromisos para asegurar que en México se cumplen las reglas laborales.

Ya veremos cuál es la (legislación) de implementación (del T-MEC)... y como es el tema del (mecanismo de) cumplimiento. Creo que sería un valor que comparten nuestros amigos en el trabajo y los demócratas en el Congreso. Entonces estamos en un buen lugar , dijo Pelosi sobre las dudas.

El 17 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al presidente del Comité de Medios y Arbitrio de la Cámara Baja de EU, Richard Neal, en la que se comprometía a empujar más de 900 millones de dólares para implementar la reforma laboral en los próximos 4 años.

Al tiempo que el Senado mexicano ratificó ya el T-MEC desde junio pasado, EU y Canadá aún tienen pendiente lograr este trámite; además del aval en la Cámara Baja, el Senado estadounidenses también deberá ratificarlo, algo que se considera ocurrirá ante el dominio republicano de esa Cámara.