"Es muy desconsolador". Médicos preocupados por el aumento de niños hospitalizados contagiados de Covid-19

Estados Unidos.- Los médicos y en general el personal de salud, está preocupado por que cada vez son más los niños hospitalizados contagiados de Covid-19 en Estados Unidos, incluso, algunos demasiado jóvenes para ser vacunados.

Según lo informado por CNN, más de 700 niños estuvieron en el hospital con covid-19 durante un período de 24 horas la semana pasada, dijo, y se demostró a través de la secuenciación que el 90% de los casos fueron causados por la variante ómicron.

El repunte de casos de Covid-19 en Estados Unidos, impulsado por la variante ómicron, está enviando a los niños a los hospitales en cifras casi récord, y los expertos lamentan que la mayoría de los menores no están vacunados.

Leer más: FDA autoriza refuerzo de Pfizer para niños desde 12 años en Estados Unidos

"Es muy desconsolador", comentó el médico Paul Offit, un experto en enfermedades infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia. "Fue muy duro el año pasado, pero ahora sabemos que hay una forma de evitar todo esto".

El Hospital Infantil de Texas en Houston, el hospital pediátrico más grande de Estados Unidos, reportó un aumento de más de cuatro veces en las hospitalizaciones de niños por covid-19 en las últimas dos semanas, impulsado por la propagación de las variantes ómicron y delta durante la temporada navideña.

"Tenemos ya cifras asombrosas de este repunte de ómicron", dijo el lunes el Dr. Jim Versalovic, patólogo en jefe del hospital. "Rompimos récords anteriores que se establecieron durante el repunte de delta en agosto".

Durante la semana del 21 al 27 de diciembre, un promedio de 334 niños de 17 años o menos fueron hospitalizados a diario con coronavirus, lo que representa un aumento del 58% respecto a la semana anterior, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

El punto máximo anterior registrado en el transcurso de la pandemia fue a principios de septiembre, cuando las hospitalizaciones de niños promediaron 342 al día, de acuerdo con los CDC.

La doctora Edith Bracho-Sanchez, pediatra de atención primaria y profesora asistente de pediatría en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York, manifestó estar preocupada, ya que aun no termina la temporada de invierno, y los casos de contagios por covid-19 en los niños están creciendo.

"Estamos viendo más covid ahora de lo que hemos visto en oleadas anteriores, y es preocupante que lo peor del invierno aquí no ha pasado, y nos estamos preparando para lo que está por venir", dijo la experta en salud a CNN.

Regreso a Clases

Algunos sistemas escolares en los Estados Unidos, extendieron sus vacaciones el lunes o cambiaron a la instrucción en línea debido a la explosión de casos de Covid-19, mientras que otros siguieron adelante con clases presenciales en medio de una sensación aparentemente creciente de que los estadounidenses tendrán que aprender a co- existen con el virus, informó The Associated Press.

Atrapados entre las súplicas de los maestros temerosos de la infección y los padres que quieren a sus hijos en clase, los distritos escolares en ciudades como Nueva York, Milwaukee, Chicago, Detroit y más allá se encontraron en una posición difícil a mitad del año académico debido a la enfermedad muy contagiosa variante omicron.

Se autoriza refuerzo para niños desde 12 años

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, autorizó el uso de emergencia en el país de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 para para niños a partir de los 12 años.

En un comunicado la FDA, también informó que se acorta el tiempo entre la finalización de la vacunación primaria de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y una dosis de refuerzo a al menos cinco meses.

Asimismo, manifestó que se permitirá una tercera dosis de la serie primaria para ciertos niños inmunodeprimidos de 5 a 11 años de edad.

Una tercera dosis para ciertos niños de 5 a 11 años

Los niños de 5 a 11 años que se han sometido a un trasplante de órganos sólidos o que han sido diagnosticados con afecciones que se considera que tienen un nivel equivalente de inmunodepresión, pueden no responder adecuadamente a la serie de vacunación primaria de dos dosis.

Leer más: Récord mundial. Se registra más de un millón de casos de Covid-19 en un día en Estados Unidos

Por tanto, ahora se ha autorizado una tercera dosis de la serie primaria para este grupo. Esto permitirá ahora que estos niños reciban el máximo beneficio potencial de la vacunación.