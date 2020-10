Es posible frenar segunda ola de Covid-19 afirma la OMS

Ginebra.- Durante la conferencia semanal del estado de la pandemia, la doctora María Van Kerkhove, epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseveró que no es inevitable frenar una segunda ola de contagios covid-19.

En este sentido, la epidemióloga, citó como ejemplo a países de África y Asia que han logrado impedir o han sofocado un nuevo brote del virus.

Agregó que una de las medidas aplicadas para lograr el control del virus fue el sistema activo para identificar los casos y asilarlos, así como colocando en cuarentena a los contactos y haciendo un seguimiento mediante pruebas para obtener los resultados lo antes posible.

Pues de esta manera aseguró es posible evitar una segunda oleada, asimismo agregó que una de las partes importantes es garantizar el cumplimiento de las cuarentenas mediante apoyos para que las personas que hayan estado en contacto con el virus puedan cumplirla.

La OMS explicó países asiáticos han logrado contener la epidemia y mantenido un bajo índice de contagios a raíz de la detección y asilamiento de los casos positivos y sobre todo el de hacer cumplir la cuarentena.

Los especialistas señalaron que la cuarentana, no solo significa no salir a la calle o hacer compras, sino también el de no recibir visitas, por lo que subrayaron la importancia de que los gobiernos colaboren para que las personas puedan cumplir la cuarentena.