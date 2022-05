"Es una basura", La sonrisa de James de un año se apagó, su mamá adoptiva lo mató a golpes

Reino Unido.- Leiland-James Corkill, un bebé de un año de edad, fue asesinado por su madre adoptiva, la cual lo golpeaba e insultaba, el terrible hecho sucedió en la ciudad de Liverpool en Reino Unido.

El bebé de un año de edad murió a consecuencia de los golpes que le propinó su madre adoptiva, identificada como Laura Castle, de 38 de edad, al principio la mujer y su esposo, Scott Castle, de 35 años, dijeron que el menor se había caído de un sillón.

Los hechos se registraron el pasado 06 de enero del 2021, ese día la pareja habló a los servicios de emergencia al ver que el bebé no reaccionaba, cuando los paramédicos llegaron les dijeron que se había caído de un sillón y que no reaccionaba.

El bebé de un año de edad fue llevado a un hospital para su atención médica, fue ahí cuando se percataron que tenía una hemorragia cerebral, sufrió un paro cardiaco, y presentaba lesiones que no coincidían con lo que la madre adoptiva decía.

En 2020 la pareja comenzó hacer el papeleo para poder adoptar a Leiland-James, fue hasta el mes de agosto de ese año pudieron llevárselo a vivir con ellos, en ese entonces el bebé tenía siete meses de nacido.

El bebé vivió con sus padres adoptivos cinco meses, tiempo donde fue lastimado y ofendido de manera constante, cabe señalar que las autoridades visitaban el hogar de manera constante para terminar el proceso de adopción.

Tras la muerte del bebé, la pareja fue detenida por las autoridades, la mujer se declaró culpable de homicidio involuntario, pero dijo ser inocente del cargo de asesinato o crueldad infantil, mientras que el hombre dijo ser inocente de causar o permitir el homicidio del menor.

La autopsia del menor reveló que el bebé había recibido cachetadas, golpes, pellizcos, entre otras agresiones físicas.

En las investigaciones se encontraron mensajes entre la pareja donde se expresaban de manera fatal del menor, donde lo llamaban "cabeza hueca, imbécil, gordo de mierda, bolsa de basura", entre otras cosas.

Otro de los mensajes decía "Voy a perder la cabeza. Él simplemente me hace enojar todo el tiempo, nunca puedo tener un buen día o una buena noche. Necesito dejar de golpearlo, porque si empiezo no me detendré y eso no nos llevará a ninguna parte", escribió la mujer, mismo que fue contestado por su pareja, el cual le dijo "Está bien, cariño. Al menos lo hemos intentado. Vamos a dejarlo todo. No quiero que tengas un colapso mental. Eres más importante para mí que él"