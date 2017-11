Escándalo Niñas eran obligadas a tener sexo con compañeras

Reino Unido.- Una de las instituciones más prestigiadas de Londres, la St Paul’s Girls' School, se encuentra envuelta en un escándalo, y es que, después de que la escuela lanzara una campaña de concientización sobre el acoso sexual, salieron a la luz algunas historias de exalumnas que estuvieron en la institución.

La directora de la St Paul’s Girls' School, Sarah Fletcher , envió cartas a las viejas alumnas para que contribuyeran en la iniciativa, pero solo recibió reclamos y denuncias, pues, muros adentro, y durante su permanencia en la escuela, muchas de ellas vivieron una pesadilla.

La idea de la campaña era que las mujeres de todo el mundo contaran si habían sufrido alguna vez abuso sexual. La institución ignoraba que muchas de sus estudiantes hubieran vivido esta pesadilla, pues se suponía que la educación que recibían las mujeres era de calidad.

Los directivos de la institución esperaban entrevistar a sus antiguas discípulas para cuestionarlas si habían tenido experiencias de acoso sexual en sus trabajos, ya como adultas.

"Estamos tratando muy seriamente cada acusación que recibimos y estamos trabajando estrechamente con las autoridades pertinentes para garantizar que se tomen las medidas adecuadas", citó Sarah Fletcher al periódico The Guardian.

Una de las exalumnas reveló que fue obligada a sostener relaciones con una de sus compañeras. Esto ocurrió cuando ella tenía 15 años.

"La atmósfera en la escuela no era de empatía y no una en la que se aceptaban las desviaciones de la norma", dijo a The Guardian.

Le dan cadena perpetua por matar a su agresor sexual

Imagínate ser traficada sexualmente a los 16 años por un padrote llamado “Corta-gargantas”. Después de días de ser drogada y violada repetidamente por distintos hombres, te compra un pederasta de 43 años que te lleva a su casa para usarte como esclava sexual.

Tú acabas encontrando el suficiente valor para luchar en su contra, dispararle y matarlo. Como resultado eres arrestada y condenada como adulto con una sentencia de cadena perpetua.

Esta es la historia de Cyntoia Brown. Sera elegible para libertad condicional hasta que cumpla 69 años. #FreeCyntoiaBrown"

Estas palabras compartidas en un post a través de distintas redes sociales, incluidas las cuentas de celebridades como Kim Kardashian West, Rihanna, Snoop Dogg, Cara Delevgne, entre otros.

Todos estos buscan justicia por la joven Cyntoia Brown, una víctima de secuestro y agresión sexual que fue sentenciada en 2004 a cadena perpetua, a la corta edad de 16 años, tras asesinar a su agresor de un disparo en la cabeza.

La madre de la joven fue una alcohólica que bebió durante todo su embarazo de Cyntoia, generándole secuelas de síndrome de alcoholismo fetal. La pequeña paso a ser adoptada por una familia en Clarksville, Tennesse, pero decidió abandonar la escuela y huir en dirección a la ciudad de Nashville.

A los 16 años vivía con en un cuarto de motel con un proxeneta apodado "Kut Throat" (Corta gargantas), el cuál abusaba de ella, la violaba y la forzaba a prostituirse.

"El me decía que hay personas que nacen zorras, y que yo era una, y que era una resbalosa, y que nadie me quería más que él, y que lo mejor que podía hacer era aprender a ser una buena zorra", testificó, de acuerdo con un reportaje de la AP.