Escases de salmón afecta a los osos grizzly en Canadá

Canadá.- Las fotos de osos grizzly revelan el estado de desnutrición y la compleja situación que están enfrentando por escases de salmón, provocado por el cambio climático.

El canadiense Rolf Hicker es el fotógrafo que captó a los osos durante su búsqueda de comida en la costa de Culumbia Británica. Él publicó las imágenes en Facebook causando revuelo en la red social.

En la foto se ve a una madre junto a sus cachorros intentando cazar peces. Sus cuerpos extremadamente delgados permiten que se alcancen a apreciar el contorno de los huesos y músculos a través del pelaje.

Algo más desolador que la propia imagen, es el comentario del autor de la foto, quien indica que no hay salmones a la vista

No he visto ni un solo salmón en un río hasta ahora. Los osos se están muriendo de hambre y me rompe el corazón viendo esto desarrollarse.”