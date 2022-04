Escort asesinó a varios hombres tras drogarlos para robarles en USA

Estados Unidos.- Hace un par de año, las autoridades de Nueva York, Estados Unidos, arrestaron a Angelina Barini, una escort de 43 años de edad, a quien se acusó de haber asesinado a Andrea Zamperoni, un chef italiano que trabajaba en Queens, a quien habría suministrado droga a fin de robarle sus pertenencias.

Pese a que el objetivo de la mujer era solo quitarle las pertenencias de valor al chef oriundo de Italia, la dosis de narcótico que le suministró terminó también por quitarle la vida; su cuerpo fue encontrado en un motel neoyorquino.

En septiembre de 2019 la policía de Nueva York informó que Angelina Barini había sido aprehendida por cargos relacionados con la posesión de drogas. No obstante, tras realizar algunas investigaciones, se reveló que la acompañante podría estar detrás de, por lo menos, otras sospechosas muertes de hombres, quienes perecieron a consecuencia de una sobredosis de fentanilo.

Luego de realizar diversas investigaciones y análisis, las autoridades encontraron que Angelina, cuyo propósito era robarle a sus víctimas, drogaba a los hombres, mismos a los que escogía yendo a lugares con mayor presencia de ellos.

En este sentido, los elementos policiacos señalaron que el modus operandi de la escort de 43 años era, tras lograr que se fueran con ella, darles drogas mezcladas con fentanilo para que quedaran inconscientes y, de ese modo, poder llevarse con ellas sus pertenencias.

Asimismo, las pesquisas de la policía de Nueva York revelaron que Barini tenía un historial de consumo de drogas y de problemas familiares, información que fue confirmada por su hermana Sally.

Fue el pasado mes de agosto de 2021 cuando, tras quedar detenida desde septiembre de 2019, Angelina se declaró culpable de los crímenes que se le imputaban, aunque su juicio recién fue el pasado martes 26 de abril del año en curso.

Durante la audiencia en una corte de Brooklyn, el juez federal Brian Cogan dio pormenores del modo en el que operaba al escort, lo cual llamó como "trasgresiones a sus citas".

De acuerdo a lo referido por el NY Post, la hermana de Barini intentó justificar las acciones que llevó a cabo su hermana mayor, ello al hacer alusión al duro historial familiar y al de sus adicciones. No obstante, ello no fue suficiente para el Poder Judicial, puesto que la mujer fue condenada a 30 años de cárcel.

“Creo que lo que no se tuvo en cuenta fue que, por supuesto, lo que sucedió estuvo mal, pero las víctimas se pusieron allí... No eran santos. Se fueron con ella. Querían ir de fiesta y querían drogarse con ella y tener sexo. No fue como si le hubiera puesto una pistola en la cabeza a alguien y los obligara a ir con ella", argumentó Sally.