Escuela prohíbe a joven con cáncer ir a graduación

A Alex se le negó el acceso a la fiesta.Foto The Mirror

Reino Unido.- Al considerar que era "demasiado vulnerable" para estar presente en el baile de graduación, un colegio le prohibió el acceso a la fiesta a una alumna con cáncer.

Tras sufrir una depresión por su enfermedad, Alex de 16 años, lo único que deseaba era divertirse y olvidar un poco el trago amargo que había pasado al enterarse que padecía este terrible mal. Sus ganas de convivir con sus compañeros pero sobretodo la felicidad por haber vencido el cáncer, se vieron opacadas cuando sus profesores le informaron que no podía ir a la fiesta de graduación.

Cuando Alex tenía 4 años fue diagnosticada con cáncer.(Foto: Sam Mattison / Alex Dallas)

"El baile es lo que deseas desde que tienes once años. Hace que todo el estrés de los exámenes merezca la pena", dijo Alex al diario The Mirror.

Luego de luchar desde los cuatro años contra esta terrible enfermedad y tras una larga operación de doce horas, la adolescente lo único que deseaba era vivir el momento pero su anhelo se vio empañado por la decisión de sus profesores.

El vestido que tenía Alex para la ocasión.

Alex tenía todo planeado para ese día. Había decidido que su operación para extirpar el tumor cerebral se realizará en diciembre y no en verano para poder así ir al baile.

Sin embargo, el colegio consideró que no era el momento para que la joven fuera a fiestas, pues al no asistir durante meses a la escuela sentían que ella estaba "demasiado vulnerable", por lo que no le estaba permitida la entrada.

Alex sufrió cuando sus profesores le dijeron que no podía ir a la fiesta de graduación.

"Al no asistir a clase en seis meses, le pedimos que viniera al menos una hora al día durante dos semanas antes del baile para asegurarnos de que pasaba la evaluación y pudiera interactuar con otros alumnos. Por desgracia, no lo hizo y por ello, muy a nuestro pesar, tomamos la decisión de que no sería correcto que asistiera al evento", dijeron los profesores.

Las autoridades educativas temían que la menor se encerrara en el baño y cometiera algo que luego pudiera lamentar.

De acuerdo con la entrevista, los profesores del colegio explicaron que lo único que pretendían era "asegurarse de que asistir al evento era lo mejor para la estudiante y para sus compañeros".